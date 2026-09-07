Σαρλ Λεκλέρ: Ο Πρίγκιπας που δεν θα γίνει ποτέ Βασιλιάς

Κάποτε ήταν ο άνθρωπος που θα έφερνε τη Ferrari ξανά στον θρόνο. Σήμερα, ο Σαρλ Λεκλέρ μοιάζει όλο και περισσότερο με τον αιώνιο διάδοχο που δεν βρίσκει ποτέ τον δρόμο προς το στέμμα.

Το ταλέντο του Σαρλ Λεκλέρ ουδέποτε αμφισβητήθηκε, ούτε και η ταχύτητά του. Ο Μονεγάσκος μπορεί να κάνει πράγματα που λίγοι οδηγοί στο grid μπορούν να πετύχουν, ειδικά όταν βρεθεί σε έναν γρήγορο γύρο. Το πρόβλημα είναι ότι η Formula 1 δεν απονέμει Παγκόσμια Πρωταθλήματα για ταχύτητα, ταλέντο ή για το πόσο όμορφα δείχνεις μέσα σε μια Ferrari, αλλά τα δίνει στον πιο σταθερό οδηγό. Κάτι που αγνοεί εντελώς ο Πρίγκιπας της Ferrari.

Από τον «νέο Schumacher» στον αιώνιο διάδοχο

Όταν η Ferrari επένδυσε πάνω του, η λογική ήταν ξεκάθαρη. Ο Λεκλέρ θα ήταν ο άνθρωπος που θα οδηγούσε τη Scuderia πίσω στην κορυφή, και ο τύπος γύρω από τον οποίο θα χτιζόταν η επόμενη μεγάλη εποχή της ομάδας. Και εδώ που τα λέμε υπήρχαν λόγοι για να το πιστέψεις.

Ferrari driver Charles Leclerc (AP Photo/Luca Bruno) AP

Οι pole positions, οι νίκες, οι εντυπωσιακές εμφανίσεις, η ψυχραιμία του σε δύσκολες συνθήκες και εκείνη η χαρακτηριστική ικανότητά του να βγάζει από το μονοθέσιο κάτι περισσότερο από αυτό που έμοιαζε να έχει να δώσει, έφτιαξαν σταδιακά τον μύθο.

Μόνο που ο χρόνος περνάει και κάποια στιγμή ο «επόμενος πρωταθλητής» πρέπει να γίνει πρωταθλητής. Ο Λεκλέρ βρίσκεται πλέον στα 28 του και, παρά το γεγονός ότι έχει ανανεώσει τη συνεργασία του με τη Ferrari, το ερώτημα γίνεται όλο και πιο ενοχλητικό: Πόσο ακόμη θα περιμένουμε;

Η Ferrari δεν βοηθάει, oύτε και ο Hamilton

Για να είμαστε δίκαιοι, δεν φταίνε όλα στον Λεκλέρ καθώς η Ferrari δεν έχει καταφέρει να του δώσει με συνέπεια το μονοθέσιο που χρειάζεται ένας οδηγός για να διεκδικήσει έναν τίτλο. Η Scuderia εξακολουθεί να μοιάζει με ομάδα που μπορεί μια Κυριακή να δείξει ότι έχει το υλικό για να πρωταγωνιστήσει και την επόμενη να αναρωτιέται τι ακριβώς πήγε στραβά.

Και μέσα σε όλα, έχει εδώ και ενάμιση χρόνο δίπλα του, τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Lewis Hamilton. Και όταν έχεις απέναντί σου -όχι δίπλα σου- έναν οδηγό που έχει έρθει να κυνηγήσει έναν ακόμη τίτλο πριν τελειώσει η καριέρα του, κάθε αδυναμία σου γίνεται λίγο πιο ορατή.

Μπορεί το μονοθέσιο και η κατάσταση στην ομάδα του Maranello να μην του επιτρέπει να ονειρεύεται σοβαρά το όγδοο στέμμα, όμως η παρουσία του δημιουργεί μια μόνιμη σύγκριση. Και ο Λεκλέρ δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει αυτή τη σύγκριση για πάντα.

Τρεις εγκαταλείψεις, τρεις διαφορετικές ιστορίες

Και κάπου εδώ υπάρχει ένα ακόμη στοιχείο που δεν γίνεται να αγνοήσεις. Ο Σαρλ Λεκλέρ έχει ήδη τρεις εγκαταλείψεις μέσα στο 2026. Στη Βαρκελώνη έμεινε από μηχανικό πρόβλημα ενώ βρισκόταν στην έκτη θέση. Στο Μονακό, στον δικό του αγώνα, κατέληξε στον τοίχο μετά από προβλήματα με τα φρένα, ενώ στη Μόντσα ήρθε το πιο σκληρό χτύπημα καθώς έχασε το πίσω μέρος της Ferrari στην Parabolica και βρέθηκε με μεγάλη ταχύτητα στις μπαριέρες, μπροστά στους τιφόζι που είχαν πάει για να δουν τον δικό τους άνθρωπο να σηκώνει κεφάλι.

Το σημαντικό είναι ότι δεν μπορείς να βάλεις και τις τρεις εγκαταλείψεις στο ίδιο σακί. Η Βαρκελώνη ήταν μηχανικό πρόβλημα, το Μονακό είχε τη δική του ιστορία ενώ η Μόντσα ήταν ένα ατύχημα που, ευτυχώς, δεν είχε σοβαρές συνέπειες για τον ίδιο, πέρα από την προσωρινή ενόχληση που ανέφερε στην όρασή του.

Όμως αυτή είναι ακριβώς η παγίδα στην οποία έχει βρεθεί ο Λεκλέρ εδώ και χρόνια. Πάντα υπάρχει μια εξήγηση και σχεδόν πάντα είναι πειστική. Το πρόβλημα είναι ότι τα πρωταθλήματα δεν κερδίζονται με πειστικές εξηγήσεις, αλλά με βαθμούς και πολλά βάθρα. Όχι μόνο με μία πρώτη θέση, δύο τρίτες και μία δεύτερη που είναι ο φετινός απολογισμός του σε 11 Γκραν Πρι.

Και για έναν οδηγό που κάποτε παρουσιάστηκε ως ο άνθρωπος που θα επέστρεφε τη Ferrari στην κορυφή, οι τρεις εγκαταλείψεις δεν είναι απλώς ένας αριθμός στο στατιστικό φύλλο, περισσότερο τρεις ακόμη υπενθυμίσεις ότι η καριέρα του βρίσκεται μόνιμα ανάμεσα στο «θα μπορούσε» και στο «το έκανε».

Ο Πρίγκιπας, βλέπεις, έχει πάντα έναν λόγο για τον οποίο δεν φόρεσε ακόμη το στέμμα. Κάποια στιγμή, όμως, πρέπει να έρθει και η στιγμή που δεν θα χρειάζεται κανέναν.

(AP Photo/Antonio Calanni) AP

Ο Πρίγκιπας πρέπει κάποια στιγμή να γίνει Βασιλιάς

Το πιο σκληρό κομμάτι της ιστορίας του Λεκλέρ είναι ότι δεν μπορείς να πεις πως απέτυχε. Όχι ακόμα τουλάχιστον. Κάποια στιγμή όμως το ταλέντο πρέπει να μετατραπεί σε τίτλους, η ταχύτητα σε συνέπεια και οι υποσχέσεις σε τρόπαια.

Ο Λεκλέρ έχει ήδη την πολυτέλεια να οδηγεί για τη Ferrari και έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη της ομάδας, με ένα συμβόλαιο που του δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσει να κυνηγά το όνειρο στο Maranello.

Δεν είναι πια το παιδί-θαύμα που περιμένουμε να ωριμάσει, αλλά ένας οδηγός με χρόνια εμπειρίας στη Ferrari, νίκες, pole positions, βάθρα και πλέον έναν επτά φορές πρωταθλητή ως teammate.

Η δικαιολογία του «έχει χρόνο» έχει χάσει ήδη την αξία της και ο Λεκλέρ παραμένει Πρίγκιπας. Το ερώτημα παραμένει: θα προλάβει να γίνει Βασιλιάς;

Γιατί στην Formula 1 η ιστορία είναι γεμάτη από οδηγούς που όλοι γνώριζαν ότι ήταν σπουδαίοι, αλλά στο τέλος θυμούνται περισσότερο εκείνους που πήραν το στέμμα.