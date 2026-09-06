Formula 1: Άσχημη σύγκρουση για τον Λεκλέρ – Κόκκινη σημαία στην Μόντσα

Ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari είχε άσχημη σύγκρουση μόλις στον τρίτο γύρο του Grand Prix της Μόντσα, με αποτέλεσμα να βγει κόκκινη σημαία στον 13ο αγώνα της χρονιάς στη Formula 1.

Formula 1: Άσχημη σύγκρουση για τον Λεκλέρ – Κόκκινη σημαία στην Μόντσα
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Ο Μονεγάσκος της Scuderia, ο οποίος μαχόταν με τον Όσκαρ Πιάστρι στην Παραμπόλικα, έχασε μόνος του τον έλεγχο στην έξοδο της στροφής.

Ο Λεκλέρ είχε ανοικτή γραμμή, καθώς νωρίτερα αμύνθηκε για να διατηρήσει τη θέση του, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο στην επιτάχυνση της εξόδου.

Το μονοθέσιο της Ferrari προσέκρουσε με ταχύτητα στις μπαριέρες, αλλά ευτυχώς ο ίδιος βγήκε μόνος του από το μονοθέσιο, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.

Δείτε το video με το ατύχημα του Σαρλ Λεκλέρ

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