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Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Πού θα δείτε το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της Super League | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Δείτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (06/09) στη Super League, όπου ξεχωρίζει φυσικά το ντέρμπι του ΟΑΚΑ, Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Πού θα δείτε το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της Super League | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
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Τέσσερα ματς περιλαμβάνει το αποψινό (06/09) πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στη Super League.

Η αυλαία θα ανοίξει, στις 19:00, στο Περιστέρι, όπου ο Ατρόμητος θα φιλοξενήσει την Καλαμάτα, ενώ μισή ώρα αργότερα ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά. Στις 20:00 θα γίνει η εναρκτήρια σέντρα στο Λεβαδειακός – Παναιτωλικός, ενώ το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, είναι προγραμματισμένο για τις 21:30. Η σπουδαία αναμέτρηση του ΟΑΚΑ θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.

Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.

Η 3η αγωνιστική της Super League

Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου

Κυριακή 06 Σεπτεμβρίου

Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου

  • 18:00 Αστέρας AKTOR - Ηρακλής NovaSports Prime
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