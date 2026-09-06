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ΑΕΚ: Αυτός σφυρίζει την πρεμιέρα της «Ένωσης» στη League Phase του Champions League κόντρα στη ΛΑΣΚ

Ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνιο θα αναλάβει να διευθύνει την αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

ΑΕΚ: Αυτός σφυρίζει την πρεμιέρα της «Ένωσης» στη League Phase του Champions League κόντρα στη ΛΑΣΚ
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Ο Λουίς Γκοντίνιο ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την εντός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ στην «Allwyn Arena» (08/09, 19:45), στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο 39χρονος Πορτογάλος ρέφερι δεν είναι άγνωστος στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο, καθώς είχε σφυρίξει και την ευρεία νίκη της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς με 4-0 απέναντι στην Τσέλιε στη Σλοβενία για τους «16» του Conference League.

Τον Γκοντίνιο θα πλασιώσει μια αμιγώς πορτογαλική ομάδα διαιτησίας, με βοηθούς τους Πέδρο Μαρτίνς και Γκονσάλο Νούνο Σοάρες. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Αντρέ Ναρκίσο, ενώ στην αίθουσα του VAR θα καθίσουν οι Τιάγκο Μαρτίνς και Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.

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