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Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Οι σκέψεις του Λίσι για την ενδεκάδα στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ

Ο Αλέσιο Λίσι καταστρώνει τα πλάνα του για το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, έχοντας να διαχειριστεί απουσίες και την κόπωση από το ματς με τον ΟΦΗ.

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Οι σκέψεις του Λίσι για την ενδεκάδα στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ
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Ώρα ντέρμπι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δοκιμάζεται απόψε (21:30) στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχοντας ως ξεκάθαρο στόχο να φύγει με το αποτέλεσμα που θέλει.

Ο Αλέσιο Λίσι θα επιδιώξει να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων, με τα αγωνιστικά προβλήματα να περιορίζουν σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές του. Παράλληλα, ο Ιταλός τεχνικός έχει να διαχειριστεί και τον παράγοντα της κόπωσης, καθώς αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν την Τετάρτη απέναντι στον ΟΦΗ πήραν σημαντικά λεπτά συμμετοχής, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Σε ό,τι αφορά τα πλάνα του Λίσι, ο Παβλένκα αναμένεται να επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια. Στα άκρα της άμυνας αναμένεται να αγωνιστούν οι Κένι και Γιαννούλης, ενώ στο κέντρο της άμυνας ο Μιχαηλίδης έχει τον πρώτο λόγο, με τον Ελουστόντο να αποτελεί το φαβορί για να βρεθεί δίπλα του. Ο Μπαταούλας, πάντως, έδειξε πως μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη εναλλακτική επιλογή.

Στον άξονα τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, καθώς οι απουσίες των Λουσέ και Τέιλορ αφήνουν περιορισμένες επιλογές. Οι Ζαφείρης και Σανταμαρία αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού. Στην τριάδα πίσω από τον φορ, οι Ζίβκοβιτς, Τάχα Άλι και Πέλκας έχουν το προβάδισμα, ενώ στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να ξεκινήσει ο Εντιαγέ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Γιαννούλης, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Ζίβκοβιτς, Τάχα Άλι, Πέλκας, Εντιαγέ.

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