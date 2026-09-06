Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Οι αποφάσεις του Νίστρουπ για την «πράσινη» ενδεκάδα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο μεγάλο παιχνίδι της ομάδας στην Ελλάδα για τη φετινή σεζόν.

Οι «πράσινοι» αναμένεται να έχουν στο πλευρό τους τη δυναμική παρουσία των οπαδών τους, με την προσέλευση να είναι πιθανό να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο για τη φετινή σεζόν και να αγγίξει ακόμη και τις 40.000.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν υπολογίζει στους τραυματίες Τσάπρα και Τσιριβέγια, στον ανέτοιμο Κρίστιανσεν, καθώς και στους μακροχρόνια απόντες Ίνγκασον και Παντελίδη. Αντίθετα, στην αποστολή βρίσκεται κανονικά το νέο μεταγραφικό απόκτημα του συλλόγου, Αζεντίν Ουναΐ.

Ο Δανός τεχνικός έχει απέναντί του τον καλύτερο αντίπαλο που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός στη φετινή σεζόν και θέλει η ομάδα του να ανταποκριθεί με επιτυχία στο αποψινό τεστ, διεκδικώντας παράλληλα και τους τρεις βαθμούς.

Ο Νίστρουπ καλείται να πάρει απόφαση και για τη διάταξη που θα χρησιμοποιήσει, με το 4-4-2 που εφαρμόστηκε στα τελευταία παιχνίδια να αποτελεί τη μία επιλογή και το 4-2-3-1 την άλλη. Στην περίπτωση του πρώτου σχηματισμού, τα πρόσωπα που αναμένεται να ξεκινήσουν είναι λίγο-πολύ γνωστά.

Ο φορμαρισμένος Πένια θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας, ο Ντε Φράι αναμένεται να αγωνιστεί στη δεξιά πλευρά κι ο Φαν Ντρόνγκελεν στην αριστερή, ενώ στα δύο άκρα θα βρίσκονται οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα.

Στη μεσαία γραμμή, ο Καμαρά, ο οποίος πήρε ανάσες μεσοβδόμαδα, αναμένεται να παίξει αριστερά, έχοντας δίπλα του τον Κάνγκουα. Ο τελευταίος έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις στο ξεκίνημα της σεζόν και διαθέτει καλύτερο ρυθμό και περισσότερο χρόνο με την ομάδα σε σχέση με τους Λούζα και Ουναΐ. Στα άκρα της επίθεσης, δεξιά αναμένεται να βρίσκεται ο Ταμπόρδα κι αριστερά ο Αντίνο, ενώ στην κορυφή οι Λιβάι Γκαρσία και Τετέι θα μοιραστούν τις θέσεις στην επίθεση.

Σε περίπτωση που ο Νίστρουπ επιλέξει τελικά να αλλάξει σχηματισμό, αναμένεται να υπάρξει διαφοροποίηση και στα πρόσωπα από τη μέση και μπροστά. Ο Αντίνο πιθανότατα θα μείνει στον πάγκο, με τον Γιάγκουσιτς θα περάσει στη θέση «10». Ο Λιβάι θα μετακινηθεί δεξιά, ο Ταμπόρδα θα αγωνιστεί αριστερά, ενώ ο Τετέι θα αποτελέσει τη μοναδική επιλογή στην κορυφή της επίθεσης.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού με σύστημα 4-4-2: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Κάνγκουα, Καμαρά, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού με σύστημα 4-2-3-1: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάνγκουα, Λιβάι Γκαρσία, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Τετέι.