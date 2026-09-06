· Ντεπορτίβο Λα Κορούνια

Απίθανο ξεκίνημα για τον Ομπαμεγιάνγκ με τη «Ντέπορ»: «Επιθετικός από άλλο γαλαξία»

Με εγκωμιαστικά σχόλια μιλάει ο Τύπος της Ισπανίας για το ξεκίνημα του Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ με τη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια καθώς ο 37χρονος έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στις πρώτες του εμφανίσεις με την «Ντέπορ».

Απίθανο ξεκίνημα για τον Ομπαμεγιάνγκ με τη «Ντέπορ»: «Επιθετικός από άλλο γαλαξία»
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Ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ πραγματοποιεί μυθικό ξεκίνημα στη La Liga με τη φανέλα της νεοφώτιστης Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, οδηγώντας την ομάδα της Γαλικίας στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος μετά το σπουδαίο «διπλό» με 3-2 επί της Βιγιαρεάλ, σε μια αναμέτρηση όπου είχε γκολ και δύο ασίστ.

Στα 37 του χρόνια, ο πρώην επιθετικός της Ντόρτμουντ αποδεικνύει πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Μετά από τέσσερις αγωνιστικές, ο Γκαμπονέζος σταρ μετρά 4 τέρματα, επιβεβαιώνοντας απόλυτα την απόφασή του να ηγηθεί στην επιστροφή της «Ντέπορ» στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας έπειτα από οκτώ χρόνια απουσίας.

Η ομάδα του Αντόνιο Ιντάλγκο παραμένει αήττητη και φιγουράρει στις πρώτες θέσεις, με τα ισπανικά Μέσα να παραλογίζονται για τις εμφανίσεις του έμπειρου φορ:

Η «AS» έκανε λόγο για «τυφώνα που σάρωσε τη Βιγιαρεάλ», σημειώνοντας πως «στα 37 του η κόπωση δεν αποτελεί εμπόδιο και ήρθε για να γράψει ιστορία», ενώ η «Marca» χαρακτήρισε τον Ομπαμεγιάνγκ επιθετικό «από άλλο γαλαξία» και αναμφισβήτητα τον κορυφαίο παίκτη της ομάδας.

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