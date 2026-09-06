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Κύπελλο Ελλάδας: Αυτοί σφυρίζουν στην 2η αγωνιστική της League Phase

Γνωστοί έγιναν οι ορισμοί των διαιτητών για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Κύπελλο Ελλάδας: Αυτοί σφυρίζουν στην 2η αγωνιστική της League Phase
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Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για τις μεσοβδόμαδες αναμετρήσεις της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, οι οποίες θα διεξαχθούν το τριήμερο 8-10 Σεπτεμβρίου.

Στο παιχνίδι με το οποίο ανοίγει η αυλαία την Τρίτη (08/09, 21:45) ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Βόλο στο «Γ. Καραϊσκάκης», άρχοντας της αναμέτρησης θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης. Βοηθοί του ορίστηκαν οι Ανδρέας Φωτόπουλος και Κωνσταντίνος Στάικος, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Φώτιος Ντάουλας.

Στο VAR θα βρίσκεται ο Μελέτιος Γιουματζίδης με βοηθό (AVAR) τον Μιχαήλ Ματσούκα, ενώ παρατηρητής διαιτησίας θα είναι ο Σταύρος Μάνταλος.

Την Τετάρτη (09/09, 17:00), στη μάχη του ΟΦΗ απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης στο Παγκρήτιο Στάδιο, σφυρίζει ο Κωνσταντίνος Τσέτσιλας. Την διαιτητική ομάδα συμπληρώνουν οι βοηθοί Αλέξανδρος Μπαλιάκας και Ζωή Παπαδοπούλου, καθώς και ο Σταύρος Τσιμεντερίδης ως τέταρτος.

Στην αίθουσα του VAR θα καθίσει ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης με AVAR τον Βασίλειο Φίτσα και παρατηρητή τον Θεόδωρο Γκαϊτατζή.

Τέλος, την Πέμπτη (10/09, 17:45), στην αναμέτρηση της Τρίπολης ανάμεσα στον Αστέρα AKTOR και τον Άρη, διαιτητής ορίστηκε ο Αθανάσιος Τζήλος. Πρώτη βοηθός θα είναι η Γεωργία Κομισοπούλου, δεύτερος ο Θωμάς Βαλιώτης και τέταρτος ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης.

Την ευθύνη του VAR θα έχει ο Στέφανος Κουμπαράκης με βοηθό τον Αναστάσιο Παπαπέτρου, ενώ παρατηρητής αγώνα ορίστηκε ο Βασίλειος Γαβριηλίδης.

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