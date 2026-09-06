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Τουμπά για Ελ Κααμπί: «Είθε ο Θεός να σε γιατρέψει σύντομα αδερφέ μου»

Ο αμυντικός του Παναθηναϊκού έσπευσε να ευχηθεί ταχεία ανάρρωση στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο επιθετικός του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό.

Τουμπά για Ελ Κααμπί: «Είθε ο Θεός να σε γιατρέψει σύντομα αδερφέ μου»
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Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει συγκλονίσει τους πάντες, με τον Μαροκινό φορ να περνάει σήμερα (06/09) επιτυχημένα την πόρτα του χειρουργείου και πλέον καλείται να ανέβει τον δικό του «γολγοθά» ώστε να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους.

Με story στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ο Αχμέντ Τουμπά στάθηκε στο πλευρό του ποδοσφαιριστή των «ερυθρόλευκων» και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.

Ο αμυντικός του Παναθηναϊκού, που παραχωρήθηκε δανεικός στη Χάβρη έγραψε χαρακτηριστικά: «Είθε ο Θεός να σε γιατρέψει σύντομα αδερφέ μου. Να γίνεις γρήγορα καλά».

Η δημοσίευση του Τουμπά:

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