Τουμπά για Ελ Κααμπί: «Είθε ο Θεός να σε γιατρέψει σύντομα αδερφέ μου»

Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει συγκλονίσει τους πάντες, με τον Μαροκινό φορ να περνάει σήμερα (06/09) επιτυχημένα την πόρτα του χειρουργείου και πλέον καλείται να ανέβει τον δικό του «γολγοθά» ώστε να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους.

Με story στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ο Αχμέντ Τουμπά στάθηκε στο πλευρό του ποδοσφαιριστή των «ερυθρόλευκων» και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.

Ο αμυντικός του Παναθηναϊκού, που παραχωρήθηκε δανεικός στη Χάβρη έγραψε χαρακτηριστικά: «Είθε ο Θεός να σε γιατρέψει σύντομα αδερφέ μου. Να γίνεις γρήγορα καλά».

Η δημοσίευση του Τουμπά: