Ο Λόβρο Μάγερ αναδείχθηκε MVP της ΑΕΚ στην επιβλητική επικράτηση επί του Άρη και μίλησε για την αποθέωση από τον κόσμο και την πρεμιέρα του Champions League με τη ΛΑΣΚ.

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός αναδείχθηκε COSMOTE TELEKOM MVP της ΑΕΚ στην εμφατική νίκη με 5-0 επί του Άρη, έπειτα από την ψηφοφορία μεταξύ των μελών της επίσημης κοινότητας της ΠΑΕ ΑΕΚ στο Viber.

Ο Μάγερ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους της ΑΕΚ στην Allwyn Arena. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, μίλησε στην κάμερα του AEK TV για την αγάπη που εισέπραξε από τον κόσμο, υπογραμμίζοντας πως αυτή του δίνει επιπλέον κίνητρο ενόψει της συνέχειας.

Παράλληλα, ο Μάγερ αναφέρθηκε στην εξέλιξη του αγώνα με τον Άρη, αλλά και στην πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του UEFA Champions League, απέναντι στη LASK, την προσεχή Τρίτη (08/09).