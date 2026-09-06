Ο Τζολάκης που «κατεβάζει ρολά» στην Premier League και το απίθανο 50% clean sheets καριέρας

Κάτι παραπάνω από ονειρικό είναι το ξεκίνημα του Κωνσταντή Τζολάκη στην Premier League με τη φανέλα της Χαλ.

Αν έλεγες σε κάποιον πριν ένα μήνα πως η νεοφώτιστη ομάδα του Ατζούν στις πρώτες τρεις αγωνιστικές του πρωταθλήματος θα παρέμενε αήττητη χωρίς να έχει δεχθεί ακόμα γκολ κόντρα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κόβεντρι και Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ μάλλον για τρελό θα σε περνούσαν.

Κι όμως, οι σκληροτράχηλες «τίγρεις» τα έχουν καταφέρει ως εδώ περίφημα, με απόλυτο σημείο αναφοράς τον Έλληνα τερματοφύλακα, που αρνείται να δεχθεί γκολ ή αλλιώς απροσπέλαστος! 23 εκατομμύρια ευρώ δαπάνησε εξάλλου η διοίκηση, ποσό-ρεκόρ για τη Χαλ και εκείνος σε κάθε εμφάνιση φροντίζει να δικαιολογεί και με το παραπάνω τα χρήματα που δαπανήθηκαν για χάρη του.

Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι στο «Βίλα Παρκ», ο Τζολάκης κατέβασε για ακόμη μια φορά «ρολά» και αναδείχθηκε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της αναμέτρησης.

Παράλληλα, ο «Τζόλα» μπήκε σε μια σπάνια κατηγορία στην ιστορία της Premier League, καθώς έγινε μόλις ο τρίτος τερματοφύλακας, μετά τους Σάσα Ίλιτς και Γιόνας Λέσλ που καταφέρνει να διατηρήσει το «μηδέν» στις πρώτες τρεις αγωνιστικές του αγγλικού πρωταθλήματος, αγωνιζόμενος σε νεοφώτιστη ομάδα.

Κρατώντας ανέπαφη την εστία του απέναντι στην ομάδα του Ουνάι Έμερι, ο 23χρονος πορτιέρε εκτόξευσε και έφτασε το αδιανόητο ποσοστό του 50% σε clean sheets στην καριέρα του. Συγκεκριμένα, έχοντας αγωνιστεί συνολικά σε 134 επίσημα παιχνίδια με Ολυμπιακό και Χαλ Σίτι, ο διεθνής κίπερ δεν έχει δεχθεί γκολ σε 67 αγώνες.

Κάτι που σημαίνει πως ένα στα δύο παιχνίδια ο Τζολάκης βλέπει την εστία του να μην παραβιάζεται, αριθμούς που προκαλούν ίλιγγο, συνειδητοποιώντας το επίτευγμά του.

Για φαβορί για υποβιβασμό πάντως, μια χαρά τα έχει καταφέρει στις πρώτες εβδομάδες το σύνολο του Γιακίροβιτς, ενώ η μεταγραφή του Χρήστου Μουζακίτη διευρύνει την ελληνική παροικία στο ανατολικό Γιόρκσαϊρ.

Πάντως όσο ο Βόσνιος προπονητής έχει τον Τζολάκη σε τέτοια κατάσταση και υγιή δεν έχει να φοβάται... κανέναν.