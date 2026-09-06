Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ για Νέα Τούμπα, Καυτανζόγλειο και Αλεξάνδρειο (vid)

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανήλθε στο ζήτημα της κατασκευής της Νέας Τούμπας κατά τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, ξεκαθαρίζοντας πως η Πολιτεία προκρίνει ένα μικτό μοντέλο χρηματοδότησης με τη συμμετοχή ιδιώτη επενδυτή, ώστε να μην υπάρξει καμία αδικία σε σχέση με τις αθλητικές υποδομές της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε την ανάγκη να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, σημειώνοντας πως το πλάνο υλοποίησης θα βασιστεί σε μια ισορροπημένη σύμπραξη της Πολιτείας με τη διοίκηση του συλλόγου.

«Πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ καινούργιο γήπεδο, αλλά πρέπει να υπάρχει και μία συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη επενδυτή. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε τον ΠΑΟΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημαντικές ειδήσεις βγήκαν και για τον μπασκετικό Άρη, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και Κυριάκο Μητσοτάκη να εξαγγέλλουν τη μακροχρόνια παραχώρηση του Αλεξανδρείου Μελάθρου και τη δημιουργία νέου προπονητηρίου στη ΔΕΘ.

Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο θέμα γηπέδου του Ηρακλή, κάνοντας την εξής δήλωση: "...και για τον Ηρακλή, η ανακατασκευή του Καυτανζογλείου 11.5 εκατομμύρια, ένα γήπεδο που δεν είχε στηριχθεί εδώ και δεκαετίες και το οποίο επισκευάζεται πλήρως."

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση ήρθε ως συνέχεια των δηλώσεων που πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, όπου έθεσε ως επίσημο χρονικό ορίζοντα για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στη Νέα Τούμπα το καλοκαίρι του 2027.