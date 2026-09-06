· ΠΑΟΚ

Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ για Νέα Τούμπα, Καυτανζόγλειο και Αλεξάνδρειο (vid)

Νέα αναφορά στο κομμάτι της Νέας Τούμπας έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στην 90ή ΔΕΘ.  Τι είπε ο Πρωθυπουργός για Καυτανζόγλειο και Αλεξάνδρειο.

Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ για Νέα Τούμπα, Καυτανζόγλειο και Αλεξάνδρειο (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανήλθε στο ζήτημα της κατασκευής της Νέας Τούμπας κατά τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, ξεκαθαρίζοντας πως η Πολιτεία προκρίνει ένα μικτό μοντέλο χρηματοδότησης με τη συμμετοχή ιδιώτη επενδυτή, ώστε να μην υπάρξει καμία αδικία σε σχέση με τις αθλητικές υποδομές της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε την ανάγκη να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, σημειώνοντας πως το πλάνο υλοποίησης θα βασιστεί σε μια ισορροπημένη σύμπραξη της Πολιτείας με τη διοίκηση του συλλόγου.

«Πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ καινούργιο γήπεδο, αλλά πρέπει να υπάρχει και μία συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη επενδυτή. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε τον ΠΑΟΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημαντικές ειδήσεις βγήκαν και για τον μπασκετικό Άρη, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και Κυριάκο Μητσοτάκη να εξαγγέλλουν τη μακροχρόνια παραχώρηση του Αλεξανδρείου Μελάθρου και τη δημιουργία νέου προπονητηρίου στη ΔΕΘ.

Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο θέμα γηπέδου του Ηρακλή, κάνοντας την εξής δήλωση: "...και για τον Ηρακλή, η ανακατασκευή του Καυτανζογλείου 11.5 εκατομμύρια, ένα γήπεδο που δεν είχε στηριχθεί εδώ και δεκαετίες και το οποίο επισκευάζεται πλήρως."

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση ήρθε ως συνέχεια των δηλώσεων που πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, όπου έθεσε ως επίσημο χρονικό ορίζοντα για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στη Νέα Τούμπα το καλοκαίρι του 2027.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επιβεβαίωσε την υποψηφιότητα Ινφαντίνο στις εκλογές του 2027 η FIFA

14:49 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Πού θα δείτε το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της Super League | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

14:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ για Νέα Τούμπα, Καυτανζόγλειο και Αλεξάνδρειο (vid)

14:26 SUPER LEAGUE

Το μήνυμα του Γιάρεμτσουκ στον Ελ Κααμπί: «Οι σκέψεις μου είναι μαζί σου Θρύλε»

14:13 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Οι σκέψεις του Λίσι για την ενδεκάδα στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ

13:52 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Αυτός σφυρίζει την πρεμιέρα της «Ένωσης» στη League Phase του Champions League κόντρα στη ΛΑΣΚ

13:50 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Οι αποφάσεις του Νίστρουπ για την «πράσινη» ενδεκάδα

13:37 MVP

Η Super League δεν έχει την πολυτέλεια να «ζει» χωρίς τον Ελ Κααμπί

13:20 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Άρης: «Ο κόσμος μου δίνει έξτρα κίνητρο» - Όσα είπε ο MVP του αγώνα, Λόβρο Μάγερ

13:18 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τα highlights από τη φιλική νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Ούντινε με ντεμπούτο Όσμαν (vid)

13:01 SUPER LEAGUE

Τουμπά για Ελ Κααμπί: «Είθε ο Θεός να σε γιατρέψει σύντομα αδερφέ μου»

12:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απίθανο ξεκίνημα για τον Ομπαμεγιάνγκ με τη «Ντέπορ»: «Επιθετικός από άλλο γαλαξία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας