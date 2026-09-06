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ΠΑΟΚ: «Ένα όνειρο αρχίζει να γίνεται πράξη» - Η χρηματοδότηση της Νέας Τούμπας κι όσα αναφέρει η ΠΑΕ

Το μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης από την οικογένεια Σαββίδη και την Πολιτεία, οι μελέτες που έχουν ήδη ξεκινήσει και το ιστορικό ορόσημο της 6ης Σεπτεμβρίου.

ΠΑΟΚ: «Ένα όνειρο αρχίζει να γίνεται πράξη» - Η χρηματοδότηση της Νέας Τούμπας κι όσα αναφέρει η ΠΑΕ
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Οι τοποθετήσεις του πρωθυπουργού για τη Νέα Τούμπα έφεραν και την επιβεβαίωση από την πλευρά του ΠΑΟΚ αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει το μεγάλο πρότζεκτ.

Η ανέγερση του νέου γηπέδου θα πραγματοποιηθεί με μεικτό σύστημα χρηματοδότησης, στα πρότυπα ουσιαστικά του μοντέλου που εφαρμόστηκε και στις περιπτώσεις των γηπέδων στην Αθήνα. Η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού «Φωλιά του Δικεφάλου Αετού», συμφερόντων της οικογένειας Σαββίδη, αλλά και με τη συμμετοχή της Πολιτείας.

Από τον ΠΑΟΚ υπενθυμίζουν παράλληλα πως η οικογένεια Σαββίδη έχει ήδη αναλάβει τη χρηματοδότηση όλης της προετοιμασίας του έργου. Σε αυτή περιλαμβάνονται οι αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες για το γήπεδο και τον περιβάλλοντα χώρο, οι γεωτεχνικές έρευνες, αλλά και οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως οι πράξεις αναλογισμού κι οι τακτοποιήσεις.

Οι άνθρωποι του «Δικεφάλου του Βορρά» τονίζουν, παράλληλα, πως τη Νέα Τούμπα θα την κατασκευάσει ο Ιβάν Σαββίδης με συγχρηματοδότηση από την Πολιτεία, όπως έχει συμβεί και με άλλα γήπεδα.

Στον ΠΑΟΚ στέκονται, μάλιστα, και στην ιδιαίτερη συμβολική σημασία της σημερινής ημέρας. Σαν σήμερα, στις 6 Σεπτεμβρίου 1959, η Τούμπα άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες της. «Και αυτή τη μέρα έχουμε την απόλυτη επιβεβαίωση ότι το όνειρο του νέου γηπέδου μπαίνει πλέον σε έναν δρόμο, ώστε να πάψει να είναι ένα απλό όνειρο, έχοντας αρχίσει να γίνεται πράξη», έλεγαν χαρακτηριστικά.

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