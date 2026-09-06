Η πρόταση ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το ΟΦΗ – Κηφισιά

Μετά το ταμείο στο Ίντερ – Νάπολι, η BET MAT κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης επιστρέφουν για να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί.

Στο μικροσκόπιο τους, αυτή τη φορά, μπαίνει το παιχνίδι για την 3η αγωνιστική της Super Legue, ανάμεσα στον ΟΦΗ και την Κηφισιά, από το οποίο έχουν βρει ακόμα μια… ψαγμένη επιλογή.

Στην αναμέτρηση της Κρήτης, κάνει το ντεμπούτο του στη «μεγάλη» κατηγορία ο ρέφερι, Φώτης Νταούλας κι αυτό μπορεί να παίξει τον ρόλο του.

Η επιλογή της ημέρας (06/09):