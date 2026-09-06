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Παναθηναϊκός: Έγινε «χαζομπαμπάς» ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας!

Ο Έλληνας άσος του «τριφυλλιού» ζει την ευτυχία, καθώς η σύντροφός του έφερε στον κόσμο τον γιο τους και η χαρά τους δεν κρύβεται. 

Παναθηναϊκός: Έγινε «χαζομπαμπάς» ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας!
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Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας αυτό τον καιρό είναι εκτός αγωνιστικής δράσης, λόγω της θλάσης που έχει υποστεί. Όμως τα ευχάριστα νέα και σπουδαιότερα απ’ το ποδόσφαιρο φυσικά, ήρθαν για τον Έλληνα δεξιό μπακ.

Ο νεαρός του Παναθηναϊκού έγινε μπαμπάς, καθώς η σύντροφός του, Ελένη, έφερε στον κόσμο τον γιο τους την 1η μέρα του Σεπτεμβρίου.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Τσάπρας, με ανάρτησή του στα social media. Με την ευτυχία του να μην κρύβεται για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στη ζωή του, έχοντας πλέον τη δική του οικογένεια.

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