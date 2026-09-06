Επιβεβαίωσε την υποψηφιότητα Ινφαντίνο στις εκλογές του 2027 η FIFA

Παρά τους τριγμούς και την έντονη κριτική που δέχεται για το θέμα της πώλησης του Μουντιάλ, η FIFA ξεκαθάρισε με επίσημη τοποθέτησή της πως ο Τζιάνι Ινφαντίνο θα διεκδικήσει κανονικά την επανεκλογή του στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία φρόντισε να βάλει τέλος στα σενάρια αποχώρησης ή παραίτησης του Ελβετού παράγοντα, τονίζοντας πως ο σχεδιασμός για το διοικητικό μέλλον του οργανισμού παραμένει ανεπηρέαστος από τις τελευταίες εξελίξεις.

Ο 56χρονος παράγοντας, ο οποίος βρίσκεται στο «τιμόνι» της FIFA από το 2016, στοχεύει επίσημα στην ανανέωση της θητείας του έως το 2031, επιβεβαιώνοντας πως διατηρεί την πρόθεση να ηγηθεί του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και την επόμενη τετραετία.

Η ενημέρωση της FIFA:

“Ο πρόεδρος της FIFA ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή το 2027. Φυσικά, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ο κ. Ινφαντίνο θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή”.