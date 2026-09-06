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Αστέρας AKTOR: Επιστροφή στην Τρίπολη για τον Κώστα Τριανταφυλλόπουλο

Ο Κώστας Τριανταφυλλόπουλος επέστρεψε στον Αστέρα AKTOR και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Β’ ομάδα των Αρκάδων.

Αστέρας AKTOR: Επιστροφή στην Τρίπολη για τον Κώστα Τριανταφυλλόπουλο
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Ο Κώστας Τριανταφυλλόπουλος επέστρεψε στην Τρίπολη για λογαριασμό του Αστέρα AKTOR, αυτή τη φορά προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στη Β’ ομάδα των Αρκάδων.

Ο 33χρονος στόπερ είχε αποχωρήσει πριν από λίγες εβδομάδες, ωστόσο δεν άργησε να επιστρέψει, καθώς συμφώνησε να ενταχθεί στο ρόστερ της δεύτερης ομάδας του συλλόγου.

Η επιστροφή του έγινε γνωστή μέσω του Asteras News, το οποίο δημοσιεύτηκε σήμερα (6/9), πριν από τη σημερινή εντός έδρας αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR. Στη σελίδα 7 του ηλεκτρονικού εντύπου υπάρχει video-μήνυμα του Τριανταφυλλόπουλου, ο οποίος επιβεβαιώνει την παρουσία του στη Β’ ομάδα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω να βρίσκομαι στην ομάδα του Αστέρα. Αυτή τη φορά θα αγωνίζομαι στην ομάδα Β’. Η ομάδα Β’ είναι πολύ σημαντική για τον οργανισμό μας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον Αστέρα μεγαλύτερο και θα θέλαμε και εσάς στην προσπάθειά μας για να πετύχουμε τον στόχο μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τριανταφυλλόπουλος είχε σημαντική παρουσία με την πρώτη ομάδα την περασμένη αγωνιστική περίοδο, καταγράφοντας 28 συμμετοχές.

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