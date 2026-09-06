Πάντερ: «Δεν υπήρχε τίποτα που να υποδηλώνει ότι μπορεί να φύγω από τη Μπαρτσελόνα»

Συνέντευξη στην καταλανική «Sport» παραχώρησε ο Κέβιν Πάντερ, με τον Αμερικάνο σκόρερ να παίρνει θέση για τις φήμες που τον ήθελαν να αποχωρεί από τη Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι.

Ο χαρισματικός γκαρντ ξεκαθάρισε πως δεν υπήρχε ποτέ θέμα αποχώρησής του από τους «μπλαουγκράνα», ενώ τη φετινή σεζόν θα εκτελέσει χρέη αρχηγού στην ομάδα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε:

Για τον ρόλο του στην Μπαρτσελόνα: “Είναι τιμή για μένα και θα ανταποκριθώ καλά σε αυτόν τον ρόλο. Πάντα σεβόμουν πολύ το ρόλο του αρχηγού και καταλαβαίνω τι σημαίνει. Το να είμαι αρχηγός του Παρτιζάν ήταν τρελό, ενώ εδώ στη Βαρκελώνη οι άνθρωποι είναι λίγο διαφορετικοί, η κουλτούρα είναι διαφορετική.

Δεν θέλω να το σκέφτομαι υπερβολικά ή να προσπαθήσω να κάνω κάτι παραπάνω, γιατί απλά δεν είναι στη φύση μου. Απλά θα συνεχίσω να είμαι ο εαυτός μου και να ηγούμαι της ομάδας. Πρέπει ακόμα να δείξω στους καινούριους παίκτες ότι πρέπει να είμαι ηγέτης, είτε σωματικά, είτε λεκτικά, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Δίπλα μου έχω τον Τζόελ (Πάρα), τον Ντάριο (Μπριζουέλα) και τον Χουάν (Νούνιεζ). Αυτό είναι δουλειά ολόκληρης της ομάδας, χωρίς αμφιβολία”.

Για τις φήμες περί αποχώρησης: “Δεν συνέβη απολύτως τίποτα. Απλώς είδα ότι ο κόσμος μιλούσε πάρα πολύ και προσπάθησα να μείνω μακριά από το διαδίκτυο καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ο κόσμος μιλούσε συνεχώς και όλα ήταν τρελά.

Ο κόσμος επινοεί πράγματα και υποθέτει ότι φεύγω. Δεν δίνω καν μεγάλη προσοχή σε τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχε τίποτα που να υποδηλώνει ότι μπορεί να φύγω”.