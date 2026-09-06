Το μήνυμα του Γιάρεμτσουκ στον Ελ Κααμπί: «Οι σκέψεις μου είναι μαζί σου Θρύλε»
Στο πλευρό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, με τον Ουκρανό επιθετικό του Ολυμπιακού να εκφράζει τη στήριξή του προς τον Μαροκινό, μέσω των social media.
Στο πλευρό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Μαροκινός στο παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, βρίσκεται μεταξύ άλλων και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.
Ο Ουκρανός επιθετικός έσπευσε μέσω των social media να ευχηθεί στον συμπαίκτη του ταχεία ανάρρωση, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή του στις δύσκολες στιγμές που περνάει.
Θυμίζουμε πως ο παίκτης πέρασε επιτυχημένα σήμερα (06/09) την πόρτα του χειρουργείου και πλέον μπαίνει στο στάδιο της σταδιακής και ασφαλούς αποκατάστασης, με τον εκτιμώμενο χρόνο επιστροφής του να ανέρχεται στους 7 μήνες, κάτι που σημαίνει ότι δύσκολα θα τον ξαναδούμε τη φετινή σεζόν να αγωνίζεται.
Η ανάρτηση του Γιάρεμτσουκ: