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Το μήνυμα του Γιάρεμτσουκ στον Ελ Κααμπί: «Οι σκέψεις μου είναι μαζί σου Θρύλε»

Στο πλευρό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, με τον Ουκρανό επιθετικό του Ολυμπιακού να εκφράζει τη στήριξή του προς τον Μαροκινό, μέσω των social media.

Το μήνυμα του Γιάρεμτσουκ στον Ελ Κααμπί: «Οι σκέψεις μου είναι μαζί σου Θρύλε»
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Στο πλευρό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Μαροκινός στο παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, βρίσκεται μεταξύ άλλων και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Ο Ουκρανός επιθετικός έσπευσε μέσω των social media να ευχηθεί στον συμπαίκτη του ταχεία ανάρρωση, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή του στις δύσκολες στιγμές που περνάει.

Θυμίζουμε πως ο παίκτης πέρασε επιτυχημένα σήμερα (06/09) την πόρτα του χειρουργείου και πλέον μπαίνει στο στάδιο της σταδιακής και ασφαλούς αποκατάστασης, με τον εκτιμώμενο χρόνο επιστροφής του να ανέρχεται στους 7 μήνες, κάτι που σημαίνει ότι δύσκολα θα τον ξαναδούμε τη φετινή σεζόν να αγωνίζεται.

Η ανάρτηση του Γιάρεμτσουκ:

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