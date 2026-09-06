Το μήνυμα του Γιάρεμτσουκ στον Ελ Κααμπί: «Οι σκέψεις μου είναι μαζί σου Θρύλε»

Στο πλευρό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Μαροκινός στο παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, βρίσκεται μεταξύ άλλων και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Ο Ουκρανός επιθετικός έσπευσε μέσω των social media να ευχηθεί στον συμπαίκτη του ταχεία ανάρρωση, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή του στις δύσκολες στιγμές που περνάει.

Θυμίζουμε πως ο παίκτης πέρασε επιτυχημένα σήμερα (06/09) την πόρτα του χειρουργείου και πλέον μπαίνει στο στάδιο της σταδιακής και ασφαλούς αποκατάστασης, με τον εκτιμώμενο χρόνο επιστροφής του να ανέρχεται στους 7 μήνες, κάτι που σημαίνει ότι δύσκολα θα τον ξαναδούμε τη φετινή σεζόν να αγωνίζεται.

Η ανάρτηση του Γιάρεμτσουκ: