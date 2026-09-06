Δύο χρυσά και ένα χάλκινο για την ελληνική κωπηλασία στο Ευρωπαϊκό U23

Εντυπωσιακή ήταν η δεύτερη ημέρα για την ελληνική αποστολή στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας U23 στην Κρούζιτσα της Πολωνίας, με την Ελλάδα να κατακτά δύο χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο.

Δύο χρυσά και ένα χάλκινο για την ελληνική κωπηλασία στο Ευρωπαϊκό U23
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Τα δύο χρυσά μετάλλια ήρθαν στο διπλό σκιφ ανδρών και στο ελαφρύ διπλό σκιφ γυναικών. Οι Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας τερμάτισαν πρώτοι στο διπλό σκιφ με χρόνο 6:54.49, ενώ την κορυφή στο ελαφρύ διπλό σκιφ γυναικών κατέκτησαν οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου με 8:03.41.

Το χάλκινο μετάλλιο για την Ελλάδα κατέκτησε ο Νίκος Χωλόπουλος στον τελικό του σκιφ, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του σε 7:31.42.

Στις υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές, η Βαρβάρα Λυκομήτρου και η Ελένη Διαβάτη τερμάτισαν στην τέταρτη θέση του διπλού σκιφ γυναικών με 7:50.84, ενώ την ίδια θέση κατέλαβε ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης στο σκιφ ελαφρών βαρών, χάνοντας το χάλκινο για μόλις 35 εκατοστά του δευτερολέπτου.

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