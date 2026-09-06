Formula 1: Η βαθμολογία οδηγών και κατασκευαστών μετά το συγκλονιστικό Γκραν Πρι της Μόντσα

Ο Κίμι Αντονέλι συνεχίζει να γράφει ιστορία και έγινε ο πρώτος Ιταλός μετά το 1966 που καταφέρνει να κερδίσει στην πατρίδα του, στην πίστα της Μόντσα.

Ο νεαρός οδηγός της Mercedes έκανε μια μυθική κούρσα και παρότι ξεκίνησε από τη 19η θέση, κατάφερε να σκαρφαλώσει μέχρι την πρώτη θέση.

Έτσι, άνοιξε κι άλλο τη διαφορά στη μάχη για τον τίτλο από τον δεύτερο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος με τη σειρά του πήρε διαφορά 10 βαθμών από τον τρίτο Λιούις Χάμιλτον. Τη δική τους «μάχη» δίνουν Λάντο Νόρις και Σαρλ Λεκλέρ, όπως και ο Μαξ Φερστάπεν με τον Όσκαρ Πιάστρι.

Η βαθμολογία οδηγών μετά τον αγώνα στη Μόντσα

Κίμι Αντονέλι 267 Τζορτζ Ράσελ 201 Λιούις Χάμιλτον 191 Λάντο Νόρις 171 Σαρλ Λεκλέρ 155 Μαξ Φερστάπεν 127 Όσκαρ Πιάστρι 116 Ισάκ Χάντζαρ 71 Λίαμ Λόσον 51 Πιερ Γκασλί 41 Άρβιντ Λίντμπλαντ 29 Φράνκο Κολαπίντο 21 Όλι Μπέρμαν 18 Γκάμπριελ Μπορτολέτο 10 Κάρλος Σάινθ 6 Νίκο Χούλκενμπεργκ 6 Άλεξ Άλμπον 5 Έστεμπαν Όκον 3 Φερνάντο Αλόνσο 3 Γιούκι Τσουνόντα 1 Σέρχιο Πέρεζ 0 Λανς Στρολ 0 Βάλτερι Μπότας 0

Η βαθμολογία κατασκευαστών μετά τον αγώνα στην Ιταλία