Formula 1: Η βαθμολογία οδηγών και κατασκευαστών μετά το συγκλονιστικό Γκραν Πρι της Μόντσα
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολοφία οδηγών και κατασκευαστών στη Formula 1 μετά τον νέο θρίαμβο του Κίμι Αντονέλι.
Ο Κίμι Αντονέλι συνεχίζει να γράφει ιστορία και έγινε ο πρώτος Ιταλός μετά το 1966 που καταφέρνει να κερδίσει στην πατρίδα του, στην πίστα της Μόντσα.
Ο νεαρός οδηγός της Mercedes έκανε μια μυθική κούρσα και παρότι ξεκίνησε από τη 19η θέση, κατάφερε να σκαρφαλώσει μέχρι την πρώτη θέση.
Έτσι, άνοιξε κι άλλο τη διαφορά στη μάχη για τον τίτλο από τον δεύτερο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος με τη σειρά του πήρε διαφορά 10 βαθμών από τον τρίτο Λιούις Χάμιλτον. Τη δική τους «μάχη» δίνουν Λάντο Νόρις και Σαρλ Λεκλέρ, όπως και ο Μαξ Φερστάπεν με τον Όσκαρ Πιάστρι.
Η βαθμολογία οδηγών μετά τον αγώνα στη Μόντσα
- Κίμι Αντονέλι 267
- Τζορτζ Ράσελ 201
- Λιούις Χάμιλτον 191
- Λάντο Νόρις 171
- Σαρλ Λεκλέρ 155
- Μαξ Φερστάπεν 127
- Όσκαρ Πιάστρι 116
- Ισάκ Χάντζαρ 71
- Λίαμ Λόσον 51
- Πιερ Γκασλί 41
- Άρβιντ Λίντμπλαντ 29
- Φράνκο Κολαπίντο 21
- Όλι Μπέρμαν 18
- Γκάμπριελ Μπορτολέτο 10
- Κάρλος Σάινθ 6
- Νίκο Χούλκενμπεργκ 6
- Άλεξ Άλμπον 5
- Έστεμπαν Όκον 3
- Φερνάντο Αλόνσο 3
- Γιούκι Τσουνόντα 1
- Σέρχιο Πέρεζ 0
- Λανς Στρολ 0
- Βάλτερι Μπότας 0
Η βαθμολογία κατασκευαστών μετά τον αγώνα στην Ιταλία
- Mercedes 468
- Ferrari 346
- McLaren 287
- Red Bull 204
- Racing Bulls 75
- Alpine 62
- Haas 21
- Audi 16
- Williams 11
- Aston Martin 3
- Cadillac 0
COMMENTS