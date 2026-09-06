ΟΦΗ - Κηφισιά: Οι ενδεκάδες του αγώνα στο Παγκρήτιο

Ο ΟΦΗ υποδέχεται την Κηφισιά στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Super League, σε μία αναμέτρηση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δύο ομάδες.

Λίγο πριν από τη σέντρα έγιναν γνωστές οι αρχικές επιλογές των δύο προπονητών για το παιχνίδι στο Ηράκλειο.

Αναλυτικά οι ενδεκάδες

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Νικολάου, Ντίκμαν, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Νους, Φούντας, Κόντρο.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Μάνσο, Ζολιμπουά, Ούγκο Σόουζα, Αμπάντα, Ρουκουνάκης, Γιάγκνε, Ζέρσον Σόουζα, Πόμπο, Αντόνισε, Σαγάλ.