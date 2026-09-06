Τα ποδοσφαιρικά βράδια στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι απολαυστικά και το χθεσινό, στο πλαίσιο του ΑΕΚ - Άρης , ήταν από αυτά που θα μείνουν για καιρό στη μνήμη όσων το έζησαν.

Η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, και νίκησε με 5-0 τον Άρη που μέχρι χθες δεν είχε χάσει βαθμό.

Τρεις μέρες πριν την πρεμιέρα της στο Champions League με αντίπαλο τη ΛΑΣΚ, η ΑΕΚ πρόσφερε στον κόσμο της μια εντυπωσιακή ποδοσφαιρική παράσταση.

Ο Μπάρναμπας Βάργκα πέτυχε τα πρώτα δύο γκολ και ακολούθησαν αυτά των Ραζβάν Μαρίν, Αμπουμπακαρί Κοϊτά και Ζίνι. Ο Λόβρο Μάγερ ήταν ένα από τα πιο λαμπρά αστέρια της βραδιάς και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, παίκτες και οπαδοί γιόρτασαν μαζί μία ακόμα σημαντική νίκη και ανανέωσαν το ραντεβού τους για το βράδυ της Τρίτης.

Η κάμερα του ΑΕΚ TV κατέγραψε όλες αυτές τις όμορφες στιγμές.