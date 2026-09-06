Εντυπωσιακή η Μπαρτσελόνα: Έριξε «πεντάρα» στη Βαλένθια κι έκανε το «4 στα 4» στη LaLiga

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει ακάθεκτη στο ξεκίνημα του εφετινού ισπανικού πρωταθλήματος, καθώς πέρασε με εμφατικό τρόπο από το «Μεστάγια» κι έκανε το «4 στα 4».

Οι «μπλαουγκράνα» είχαν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης από τα πρώτα λεπτά κι έφτασαν σε μία άνετη και εντυπωσιακή νίκη επί της Βαλένθια. Η ομάδα του Φλικ διεύρυνε έτσι το απόλυτο νικών της στο πρωτάθλημα, έχοντας πλέον σημειώσει 17 γκολ στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Μάλιστα, αυτή ήταν η τρίτη φορά που πετυχαίνει πέντε γκολ!

Η Βαλένθια, από την άλλη, εξακολουθεί να προβληματίζει. Η ομάδα του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, Κάρλος Κορμπεράν, έχει συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό μετά από τέσσερα ματς, με τους φίλους της να εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους.

Με τον Ρόδρι να βρίσκεται για πρώτη φορά στο βασικό σχήμα μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του από τη Μάντσεστερ Σίτι, η Μπαρτσελόνα πήρε το προβάδισμα μόλις στο 6ο λεπτό. Ο Γιαμάλ πέρασε υπέροχα την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα της Βαλένθια και άνοιξε το σκορ. Τρία λεπτά αργότερα, ο ίδιος βρήκε ξανά δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR για οριακό οφσάιντ. Το δεύτερο γκολ δεν άργησε να έρθει. Στο 22ο λεπτό, ο Φερμίν βρήκε χώρο και με όμορφο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2.

Η Μπαρτσελόνα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Στο 50', ο Φερμίν έβγαλε εξαιρετική πάσα στον Ραφίνια, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να διαμορφώσει το 0-3, πετυχαίνοντας παράλληλα το έκτο φετινό του γκολ. Στο 79' ήταν η σειρά του Πέδρι να χριστεί σκόρερ, έπειτα από την όμορφη συνεργασία του με τον Όλμο, πριν νικήσει τον Ντιμιτριέφσκι για το 0-4. Το τελικό 0-5 διαμορφώθηκε στο 84ο λεπτό, με τον Γιαμάλ να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στην αναμέτρηση και να ολοκληρώνει τον θρίαμβο της Μπαρτσελόνα στο «Μεστάγια».