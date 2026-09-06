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Ατρόμητος: Μια… ανάσα από τον Περέα – Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Κολομβιανός

Ο Χουάν Χοσέ Περέα βρίσκεται προ των πυλών του Ατρομήτου, με τον 26χρονο Κολομβιανό να επιστρέφει στην Ελλάδα μετά τη θητεία του σε Παναθηναϊκό, Βόλο και ΠΑΣ Γιάννινα.

Ατρόμητος: Μια… ανάσα από τον Περέα – Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Κολομβιανός
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Ο Ατρόμητος βρίσκεται κοντά σε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής, καθώς έχει φέρει στην Ελλάδα τον Χουάν Χοσέ Περέα. Ο 26χρονος επιθετικός αναμένεται να αποκτηθεί ως ελεύθερος από τη Ζυρίχη, στην οποία αγωνίστηκε την τελευταία διετία, μετρώντας 9 γκολ σε 46 συμμετοχές.

Ο Ατρόμητος ετοιμάζεται να προσθέσει στο ρόστερ του έναν γρήγορο και δυναμικό φορ, καθώς απομένουν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ώστε οι δύο πλευρές να υπογράψουν συμβόλαιο δύο ετών.

Ο Κολομβιανός είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό από την εξαιρετική παρουσία του στον ΠΑΣ Γιάννινα, τον οποίο βοήθησε να φτάσει στα playoffs, έχοντας 10 γκολ και 4 ασίστ. Η συγκεκριμένη σεζόν αποτέλεσε το εισιτήριό του για τη μεταγραφή στη Στουτγκάρδη, έναντι 2,4 εκατομμυρίων ευρώ, το καλοκαίρι του 2022.

Ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που τον έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2019, ενώ έπαιξε και στον Βόλο, πριν κάνει το... ξεπέταγμα του με τον ΠΑΣ Γιάννινα, το οποίο τον οδήγησε στην Bundesliga.

Ο Περέα είναι ήδη σε αγωνιστική ετοιμότητα, καθώς έχει πραγματοποιήσει προετοιμασία με τη Ζυρίχη, έχει αγωνιστεί στα φιλικά παιχνίδια, όπου πέτυχε 3 γκολ, ενώ μετρά ήδη 3 συμμετοχές στο φετινό πρωτάθλημα και το Κύπελλο.

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