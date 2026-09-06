Καταιγιστική Μάιντς πέρασε με 5-0 από το Αμβούργο - Εντυπωσιακό κορεό για τον Κέβιν Κίγκαν

Με εμφατικό τρόπο πανηγύρισε η Μάιντς την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-0 στην έδρα του Αμβούργου. Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, μία ξεχωριστή στιγμή έλαβε χώρα, με τους φίλους των γηπεδούχων να αποτίουν φόρο τιμής στον θρυλικό Κέβιν Κίγκαν.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν από νωρίς δυνατά στο παιχνίδι και έδειξαν τις προθέσεις τους, δημιουργώντας τις πρώτες τους ευκαιρίες με τον Αμίρι. Η πίεση της Μάιντς απέφερε καρπούς στο 19ο λεπτό, όταν ο Σανό βρήκε τον Μπέκερ μέσα στην περιοχή και εκείνος με κοντινό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η Μάιντς συνέχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα και κατάφερε να βρει και δεύτερο γκολ πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Στο 41’, ο Μπέκερ επιχείρησε σέντρα από τη δεξιά πλευρά και ο Μουενέ με προβολή νίκησε την άμυνα του Αμβούργου, διαμορφώνοντας το 0-2.

Το σκηνικό δεν άλλαξε ούτε μετά την ανάπαυλα. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν με την ίδια ένταση και στο 48’ έφτασαν και σε τρίτο τέρμα. Ο Μπέκερ δημιούργησε ξανά τις προϋποθέσεις, γυρίζοντας την μπάλα προς τον Τίετς, ο οποίος με όμορφο πλασέ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3.

Παρά το μεγάλο προβάδισμα, η Μάιντς δεν κατέβασε ρυθμούς και συνέχισε να ψάχνει περισσότερα γκολ. Στο 83ο λεπτό ο Τίετς βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, ολοκληρώνοντας ιδανικά μία γρήγορη αντεπίθεση και γράφοντας το 0-4.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις και συγκεκριμένα στο 90’, όταν ο Κενιγκσντέρφερ έστειλε για πέμπτη φορά την μπάλα στα δίχτυα του Αμβούργου, ολοκληρώνοντας τον θρίαμβο της Μάιντς με το εμφατικό 0-5.

Αμβούργο: Φερνάντες, Μπόρναουβ, Καπάλντο, Τορουναρίγκα (46’ Ναντζά), Ελ Ουαχντί, Ναντίρ (46’ Βιέιρα), Ρέμπεργκ, Βόλφε, Αντελίν (46’ Ντάκα), Γκρόνμπαεκ, Μοφί (64’ Στάνγκε).

Μάιντς: Σβόλοβ, Γκρούμπερ, Πος (88’ Νακουζόλα), Ποτούλσκι, Σασί (81’ Ντα Κόστα), Λι Τζάε Σουνγκ (88’ Ρουόπι), Σανό (88’ Μαλόνεϊ), Αμίρι, Μουενέ, Τίετς, Μπέκερ (68’ Κενιγκσντέρφερ).

Το κορεό για τον Κίγκαν

Οι οπαδοί του Αμβούργου δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό κορεό στις εξέδρες του Volksparkstadion, με το μήνυμα «Kevin Keegan Superstar» να ξεχωρίζει και να αποτυπώνει τον ξεχωριστό δεσμό του Άγγλου με τον σύλλογο.

Ο Κίγκαν αγωνίστηκε στο Αμβούργο από το 1977 έως το 1980 και αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία της ομάδας. Με τη γερμανική ομάδα κατέκτησε την Bundesliga το 1979, ενώ κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Γερμανία πανηγύρισε και δύο διαδοχικές κατακτήσεις της Χρυσής Μπάλας.