ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε Τζέλβε και Πέτκοβιτς

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαχντί Τζέλβε, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού, καθώς και του Ντούσαν Πέτκοβιτς. Ο 33χρονος Σέρβος διαγώνιος διαθέτει σημαντική εμπειρία και αναμένεται να καλύψει το κενό που αφήνει ο Φερνάντο Ερνάντεζ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Μίλωνα.

Η ανακοίνωση για τον Τζέλβε:

«Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ ανδρών, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον αθλητή, Μαχντί Τζέλβε, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένος στις 21/05/2001 στο Ιράν, ο Μαχντί Τζέλβε αγωνίζεται ως κεντρικός και έχει ύψος 208cm.

Ο Μαχντί Τζέλβε ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή στο Ιράν, αγωνιζόμενος στη Super League, ενώ στη συνέχεια άνοιξε τα φτερά του για το εξωτερικό.

Τη σεζόν 2023-24 αγωνίστηκε στην Τουρκία με τη Fenerbahçe, έχοντας συμμετοχή τόσο στο τουρκικό πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2024-25 μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, με τον οποίο κατέκτησε το Ελληνικό Πρωτάθλημα, το Κύπελλο, το League Cup και το Super Cup.

Παράλληλα, ο Μαχντί Τζέλβε διαθέτει πλούσια διεθνή εμπειρία με τις Εθνικές Ομάδες του Ιράν. Έχει συμμετάσχει σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, Volleyball Nations League, Παγκόσμια Πρωταθλήματα U21 και U19, Ασιατικά Πρωταθλήματα και Ασιατικούς Αγώνες, έχοντας κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις σε επίπεδο ηλικιακών Εθνικών Ομάδων.

Με ύψος 2,08μ., επίθεση στα 3,70μ. και μπλοκ στα 3,50μ., ο Μαχντί Τζέλβε συνδυάζει δυναμική παρουσία πάνω από το φιλέ, αποτελεσματικότητα στην επίθεση και ποιότητα στο μπλοκ.

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, ο Μαχντί Τζελβέ, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:

«Η αλήθεια είναι ότι έχω εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας δημιουργήσει φιλίες και γνωρίζοντας το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος. Γνωρίζω ποιος είναι ο ΠΑΟΚ, μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στον ΠΑΟΚ, και θέλω να τα δώσω όλα ώστε να παίξω το καλύτερο βόλεϊ της καριέρας μου. Λατρεύω την Ελλάδα, την κουλτούρα των ανθρώπων και την συμπεριφορά τους. Εύχομαι μία πετυχημένη σεζόν!».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Μαχντί!»

Η ανακοίνωση για τον Πέτκοβιτς:

«Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ ανδρών, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον αθλητή, Ντούσαν Πέτκοβιτς, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένος στις 27/01/1992, ο Ντούσαν Πέτκοβιτς αγωνίζεται ως διαγώνιος και έχει ύψος 200cm.

Ο Ντούσαν Πέτκοβιτς διαθέτει ένα ιδιαίτερα πλούσιο βιογραφικό, έχοντας αγωνιστεί σε μερικά από τα ισχυρότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, αλλά και με την Εθνική Σερβίας. Στην καριέρα του έχει περάσει, μεταξύ άλλων, από Ερυθρό Αστέρα, AS Cannes, Al Rayyan, Sora, Skra Bełchatów, Projekt Warszawa, Padova και Kuzbass Kemerovo, αποκτώντας παραστάσεις από Σερβία, Γαλλία, Κατάρ, Ιταλία, Πολωνία και Ρωσία.

Τα πρώτα μεγάλα κεφάλαια της καριέρας του γράφτηκαν στη Σερβία, όπου κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα και τρία Σούπερ Καπ, ενώ στη συνέχεια άνοιξε τα φτερά του για μία σπουδαία διεθνή διαδρομή.Στο Κατάρ κατέκτησε το Emir Cup, ενώ έχει επίσης πανηγυρίσει τίτλους και διακρίσεις σε διαφορετικές χώρες και διοργανώσεις.

Η ποιότητά του αποτυπώθηκε με εντυπωσιακό τρόπο και στην Ιταλία: αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Serie A1 δύο συνεχόμενες σεζόν, το 2017-18 και το 2018-19, καταγράφοντας 508 και 590 πόντους αντίστοιχα, ενώ και τις δύο χρονιές διακρίθηκε ως κορυφαίος επιθετικός του πρωταθλήματος.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η παρουσία του με την Εθνική Σερβίας, με την οποία έχει αγωνιστεί σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις. Μεταξύ των διακρίσεών του βρίσκεται το ασημένιο μετάλλιο στο World League του 2015, ενώ σε επίπεδο αναπτυξιακών Εθνικών ομάδων έχει κατακτήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U19, καθώς και μετάλλια σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ηλικιακών κατηγοριών.

Η διαδρομή του Πέτκοβιτς χαρακτηρίζεται από παρουσία σε πρωταθλήματα κορυφαίου επιπέδου. Στην Ιταλία έχει αγωνιστεί επί σειρά ετών στη Serie A1, στην Πολωνία απέκτησε σημαντικές παραστάσεις από την PlusLiga και το CEV Champions League, ενώ ακολούθησε η εμπειρία της ρωσικής Superleague. Ακόμη και στις δύο τελευταίες σεζόν, 2024-25 και 2025-26, συνέχισε να αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία της Ιταλίας, επιβεβαιώνοντας τη διάρκεια της παρουσίας του στο υψηλότερο επίπεδο.

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, ο Ντούσαν Πέτκοβιτς, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αποτελέσω μέρος μιας τόσο μεγάλης ομάδας όπως ο ΠΑΟΚ, με τόσο σημαντική παράδοση σε ολόκληρο τον αθλητισμό. Θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε η φετινή σεζόν να μείνει αξέχαστη για την εξαιρετική ενέργεια, το πάθος, τη μαχητικότητα και, φυσικά, τα αποτελέσματά μας!».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Ντούσαν!»