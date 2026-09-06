Τραυματισμός Ελ Κααμπί: Απολύθηκε προπονητής του Ηλυσιακού για χυδαίο σχόλιο κατά του Σιαμπάνη

Ο σοβαρός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί επισκίασε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο για την 3η αγωνιστική της Super League.

Ο Μάριος Σιαμπάνης, που ήταν μέσα στη φάση, ήταν συγκλονισμένος με την άτυχη στιγμή που είδε να εκτυλίσσεται μπροστά του. Παρότι δεν είχε ευθύνη για τον σοβαρό τραυματισμό, δέχθηκε αρκετά απαράδεκτα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένα από αυτά προήλθε από μέλος του τεχνικού επιτελείου του τμήματος μπάσκετ του Ηλυσιακού. Η αθηναϊκή ομάδα, μέσω ανακοίνωσής της, καταδίκασε απερίφραστα την ενέργεια, χαρακτηρίζοντας το σχόλιο χυδαίο, προσβλητικό και αντίθετο στις αρχές του συλλόγου.

Παράλληλα, γνωστοποίησε πως με απόφαση του προπονητή, Χρήστου Μυριούνη, το συγκεκριμένο μέλος απομακρύνθηκε άμεσα από την ομάδα, υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχει καμία ανοχή σε συμπεριφορές που προσβάλλουν αθλητές και ανθρώπους του αθλητισμού.

Η ανακοίνωση του Ηλυσιακού αυτούσια«Ανακοίνωση τμήματος μπάσκετ Ηλυσιακού Α.Ο.

«Το τμήμα μπάσκετ του Ηλυσιακού Α.Ο. βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να τοποθετηθεί δημόσια για ένα περιστατικό που δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με τις αρχές, τις αξίες και το ήθος που πρεσβεύει ο σύλλογός μας.

Με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, στον αγώνα με τον Βόλο, δημοσιεύτηκε από μέλος του τεχνικού επιτελείου της ομάδας μας σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο ήταν χυδαίο, προσβλητικό και απολύτως απαράδεκτο απέναντι στον τερματοφύλακα του Βόλου, Μάριο Σιαμπάνη, ο οποίος ουδεμία σχέση έχει με τον Ηλυσιακό.

Το τμήμα μπάσκετ του Ηλυσιακού Α.Ο. καταδικάζει απερίφραστα τέτοιου είδους συμπεριφορές. Δεν χωρούν στον σύλλογό μας προσβολές, χυδαιότητες, εμπάθεια ή οποιαδήποτε μορφή έλλειψης σεβασμού προς αθλητές, προπονητές και ανθρώπους του αθλητισμού.

Με απόφαση του προπονητή της ομάδας μας, κ. Μυριούνη, το συγκεκριμένο μέλος του τεχνικού επιτελείου απομακρύνθηκε άμεσα από την ομάδα.

Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι ο Ηλυσιακός δεν δείχνει και δεν πρόκειται να δείξει καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές, ανεξάρτητα από το πρόσωπο που τις εκφράζει. Ο σεβασμός στον αντίπαλο, στον αθλητή και πάνω απ’ όλα στον άνθρωπο αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή για τον σύλλογό μας.

Σε μια στιγμή κατά την οποία όλοι οφείλουμε να στεκόμαστε με ανθρωπιά απέναντι σε έναν σοβαρό τραυματισμό, τέτοιες τοποθετήσεις δεν έχουν καμία θέση στον αθλητισμό και πολύ περισσότερο στον Ηλυσιακό.

Ο Ηλυσιακός προχωρά μπροστά με καθαρές αρχές, σεβασμό και αξιοπρέπεια».