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Λεβαδειακός - Παναιτωλικός: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης στο «Λάμπρος Κατσώνης»

Oι αρχικές ενδεκάδες του Λεβαδειακού και του Παναιτωλικού για την αναμέτρηση στο «Λάμπρος Κατσώνης», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης στο «Λάμπρος Κατσώνης»
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Λίγο πριν από τη σέντρα στο «Λάμπρος Κατσώνης», έγιναν γνωστές οι συνθέσεις που επέλεξαν οι Ηλίας Χαραλάμπους και Γιάννης Αναστασίου για την αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον Παναιτωλικό, στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Λεβαδειακός (Χαραλάμπους): Άνακερ, Πάντεα, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Εμμανουηλίδης, Κωστή, Σουτ, Νίκας, Ούρσι, Κομπνάν.

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Σατσιάς, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Μπάσι, Τζενεπό, Μπάντζι.

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