Ολυμπιακός: Νοκ άουτ και πάλι ο Βεζένκοφ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα - Ντεμπούτο για Μοντέρο

Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας κοντράρονται στα «Δύο Αοράκια» στον τελικό του 6ου Διεθνούς τουρνουά της Κρήτης (Crete IBT).

Στον ημιτελικό της διοργάνωσης, το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε με 82-77 της Φενέρμπαχτσε.

Από την άλλη, οι Σέρβοι ξεπέρασαν το εμπόδιο της Αρμάνι Μιλάνο στον δικό τους ημιτελικό, σε μια αναμέτρηση που ο Τζόρνταν Νουόρα ξεχώρισε για τους «ερυθρόλευκους» του Ίμπον Ναβάρο.

Το τζάμπολ του τελικού είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 στο κλειστό της Αλικαρνασσού, με το παιχνίδι να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 4HD.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει για ακόμα ένα ματς στη διάθεσή του τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αριστερό αγκώνα. Εκτός 12άδας έμειναν και οι: Πλώτας, Πάπας, Ντάνστον, Μπουρνελές.

Αντίθετα, το ανεπίσημο ντεμπούτο του αναμένεται να κάνει ο Γιαν Μοντέρο.