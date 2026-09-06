Ολυμπιακός: Νοκ άουτ και πάλι ο Βεζένκοφ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα - Ντεμπούτο για Μοντέρο

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Σάσα Βεζένκοφ δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Ολυμπιακός: Νοκ άουτ και πάλι ο Βεζένκοφ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα - Ντεμπούτο για Μοντέρο
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Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας κοντράρονται στα «Δύο Αοράκια» στον τελικό του 6ου Διεθνούς τουρνουά της Κρήτης (Crete IBT).

Στον ημιτελικό της διοργάνωσης, το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε με 82-77 της Φενέρμπαχτσε.

Από την άλλη, οι Σέρβοι ξεπέρασαν το εμπόδιο της Αρμάνι Μιλάνο στον δικό τους ημιτελικό, σε μια αναμέτρηση που ο Τζόρνταν Νουόρα ξεχώρισε για τους «ερυθρόλευκους» του Ίμπον Ναβάρο.

Το τζάμπολ του τελικού είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 στο κλειστό της Αλικαρνασσού, με το παιχνίδι να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 4HD.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει για ακόμα ένα ματς στη διάθεσή του τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αριστερό αγκώνα. Εκτός 12άδας έμειναν και οι: Πλώτας, Πάπας, Ντάνστον, Μπουρνελές.

Αντίθετα, το ανεπίσημο ντεμπούτο του αναμένεται να κάνει ο Γιαν Μοντέρο.

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