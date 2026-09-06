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«Ο ΠΑΟΚ στις ομάδες που συζητά για την απόκτηση του Μένα»

Σύμφωνα με πολωνικό Μέσο, ο ΠΑΟΚ είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που έχουν έρθει σε επαφή με τη Λέγκια Γκντανσκ.

«Ο ΠΑΟΚ στις ομάδες που συζητά για την απόκτηση του Μένα»
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Νέα δημοσιεύματα από την Πολωνία επαναφέρουν δυναμικά στο προσκήνιο το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Καμίλο Μένα, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να φέρεται ιδιαίτερα δραστήριος στην προσπάθεια απόκτησης του 23χρονου Κολομβιανού εξτρέμ.

Σύμφωνα με το νεότερο ρεπορτάζ, ο ΠΑΟΚ αποτελεί μία από τις τέσσερις ομάδες που βρίσκονται σε συζητήσεις με τη Λέγκια Γκντανσκ για τον Μένα. Μάλιστα, οι Πολωνοί υποστηρίζουν πως η ελληνική ομάδα έχει ανεβάσει σημαντικά την ένταση των επαφών της τις τελευταίες ημέρες, θέλοντας να προχωρήσει τη μεταγραφή.

Στο παιχνίδι της απόκτησής του βρίσκονται ακόμη η Αλ Χιλάλ, η Λουντογκόρετς και η Αλ Αΐν. Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έχει επίσης έρθει σε επαφή με τη Λέγκια, ωστόσο ο χρόνος πιέζει, καθώς η μεταγραφική περίοδος στη χώρα ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες. Το ενδιαφέρον τους έχουν ήδη επισημοποιήσει και οι Λουντογκόρετς και Αλ Αΐν.

Ο Μένα προέρχεται από μία ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν, έχοντας καταγράψει 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Κολομβιανός εξτρέμ ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο με πέντε γκολ και 10 ασίστ, στοιχεία που έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων.

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