Ατρόμητος-Καλαμάτα: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Ατρόμητος και Καλαμάτα κοντράρονται στο Περιστέρι (19:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τις δύο ομάδες να αναζητούν τους πρώτους τους βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Λίγο πριν από τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές των Ντούσαν Κέρκεζ και Παναγιώτη Χριστοφιλέα για το αρχικό σχήμα των δύο ομάδων.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ατρόμητος (Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Λύρατζης, Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Τσούμπερ, Νούνιες, Τζοβάρας, Τσιλούλης.

Καλαμάτα (Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Αλόνσο, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Κατάλντι, Πινιέιρο, Μπονέτο, Χάμζα, Μορέιρα, Μπολίβαρ.