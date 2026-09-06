· Ατρόμητος · Καλαμάτα

Ατρόμητος-Καλαμάτα: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του Ατρομήτου και της Καλαμάτας για την αναμέτρηση στο Περιστέρι (19:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ατρόμητος-Καλαμάτα: Οι ενδεκάδες του αγώνα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ατρόμητος και Καλαμάτα κοντράρονται στο Περιστέρι (19:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τις δύο ομάδες να αναζητούν τους πρώτους τους βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Λίγο πριν από τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές των Ντούσαν Κέρκεζ και Παναγιώτη Χριστοφιλέα για το αρχικό σχήμα των δύο ομάδων.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ατρόμητος (Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Λύρατζης, Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Τσούμπερ, Νούνιες, Τζοβάρας, Τσιλούλης.

Καλαμάτα (Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Αλόνσο, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Κατάλντι, Πινιέιρο, Μπονέτο, Χάμζα, Μορέιρα, Μπολίβαρ.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:48 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος: Μια… ανάσα από τον Περέα – Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Κολομβιανός

18:46 SUPER LEAGUE

Live: Η ενδιαφέρουσα «μάχη» του Ατρόμητου με την Καλαμάτα

18:42 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ - Κηφισιά: Οι ενδεκάδες του αγώνα στο Παγκρήτιο

18:41 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Νοκ άουτ και πάλι ο Βεζένκοφ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα - Ντεμπούτο για Μοντέρο

18:31 SUPER LEAGUE

«Ο ΠΑΟΚ στις ομάδες που συζητά για την απόκτηση του Μένα»

18:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie B: «Πάγωσαν» με Μποζίνοβ - Κατέρρευσε ο αμυντικός της Πίζα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

18:26 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος-Καλαμάτα: Οι ενδεκάδες του αγώνα

18:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live: Το ντέρμπι του Λονδίνου ανάμεσα σε Άρσεναλ και Τσέλσι με βασικό τον Τζόλη

18:22 ONSPORTS

Formula 1: Η βαθμολογία οδηγών και κατασκευαστών μετά το συγκλονιστικό Γκραν Πρι της Μόντσα

18:05 AUTO MOTO

Formula 1: Ο Αντονέλι έκανε ξανά το θαύμα του! – Ιστορική νίκη στη Μόντσα, εκκινώντας τελευταίος

18:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: «Σόκαρε» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις καθυστερήσεις η Έβερτον

18:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γκολ και ασίστ ο Κυζιρίδης απέναντι στην Εγιουπσπόρ (videos)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας