Serie B: «Πάγωσαν» με Μποζίνοβ - Κατέρρευσε ο αμυντικός της Πίζα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τρομακτική τροπή πήρε η αναμέτρηση της Γιούβε Στάμπια με την Πίζα για την 3η αγωνιστική της Serie B, όταν ο Ρόζεν Μποζίνοβ κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο.

Ήταν το 40ό λεπτό της αναμέτρησης όταν ο 21χρονος Βούλγαρος στόπερ της Πίζα έπεσε ξαφνικά στο έδαφος, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων και στην εξέδρα.

Ο νεαρός αμυντικός αποχώρησε με φορείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, έχοντας ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Λίγο αργότερα, η Πίζα ενημέρωσε πως το επεισόδιο οφειλόταν σε αφυδάτωση, καθησυχάζοντας για την κατάσταση της υγείας του και αναφέροντας ότι ο ποδοσφαιριστής ήταν καλά στην υγεία του.