Formula 1: Ο Αντονέλι έκανε ξανά το θαύμα του! – Ιστορική νίκη στη Μόντσα, εκκινώντας τελευταίος

Το Grand Prix της Μόντσα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2026 θα μείνει στην ιστορία, καθώς ένας Ιταλός κατάφερε να κερδίσει, έπειτα από 60 χρόνια.

Ο Κίμι Αντονέλι πραγματοποίησε έναν εξαιρετικό αγώνα και κατέκτησε την 6η νίκη του στη φετινή σεζόν, έχοντας εκκινήσει από την 19η θέση. Ο νεαρός Ιταλός αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο την κόκκινη σημαία, το VSC, την ταχύτητά του, αλλά και την ανωτερότητα της Mercedes στον «Ναό της Ταχύτητας», φτάνοντας σε μια ιστορική επικράτηση!

Μια νίκη που έδωσε χαρά στους συμπατριώτες του στις εξέδρες και τους έκανε να ξεχάσουν τον απογοητευτικό αγώνα της Ferrari στην έδρα της. Ο Αντονέλι έγινε ο πρώτος Ιταλός που κερδίζει στη Μόντσα, μετά τον Σκαρφιότι, το μακρινό 1966!

Ο Τζορτζ Ράσελ έδωσε μεγάλη μάχη για τη νίκη, την οποία είχε ανάγκη, όμως δεν μπόρεσε να «απαντήσει» στην επίθεση του Αντονέλι. Έτσι, περιορίστηκε στη 2η θέση, σε έναν αγώνα που άφησε την αίσθηση μιας χαμένης ευκαιρίας.

Η εξαιρετική παρουσία των Mercedes επισκίασε σε έναν βαθμό την προσπάθεια του Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull. Ο Ολλανδός τερμάτισε στην 3η θέση κι ανέβηκε στο βάθρο, αφήνοντας πίσω του τις δύο McLaren.

Αντίθετα, η Ferrari γνώρισε μεγάλη απογοήτευση μέσα στην έδρα της. Ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε στην 6η θέση, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα, καθώς είχε έξοδο στην Parabolica στο ξεκίνημα.