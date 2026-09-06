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Super League 2: Ποδαρικό με το... δεξί για τον Πανιώνιο - Ισοπαλίες σε Λάρισα και Χρυσούπολη

Άνετη επικράτησε για τους «κυανέρυθρους», ισοπαλίες στα άλλα δύο παιχνίδια.

Super League 2: Ποδαρικό με το... δεξί για τον Πανιώνιο - Ισοπαλίες σε Λάρισα και Χρυσούπολη
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Με το... δεξί ξεκίνησε ο Πανιώνιος τις υποχρεώσεις του στη Super League 2, καθώς επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης Β' στη Νέα Σμύρνη. Οι «κυανέρυθροι» ήθελαν από την πρεμιέρα να δείξουν τις διαθέσεις τους και έδωσαν με το καλημέρα το στίγμα τους ενόψει μιας ιδιαίτερα απαιτητικής σεζόν.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μάναλη, ο Πανιώνιος πήρε τους τρεις βαθμούς και έκανε το πρώτο βήμα στον στόχο της επιστροφής στη μεγάλη κατηγορία. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επιδιώκει να αφήσει πίσω της τον υποβιβασμό του 2020 και να διεκδικήσει την επάνοδό της στα μεγάλα σαλόνια.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το θεσσαλικό ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Αναγέννηση Καρδίτσας, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 50ό λεπτό με τον Εντιαγέ, όμως η απάντηση της ΑΕΛ ήταν άμεση, καθώς ο Καμπετσής ισοφάρισε στο 61' και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Ισόπαλο με 1-1 έληξε και το παιχνίδι του Νέστου Χρυσούπολης με τη Ζάκυνθο. Οι νησιώτες πήραν προβάδισμα στο 68' χάρη σε γκολ του Μπαστακού, όμως ο Νέστος βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει και έφερε το ματς στα ίσα στο 80ό λεπτό, με τον Σαπουντζή να διαμορφώνει το τελικό σκορ.

Τα αποτελέσματα της

Πανθρακικός – Πύργος 0-0

Νέστος Χρυσούπολης – Ζάκυνθος 1-1

Πανιώνιος – Αστέρας Τρίπολης Β’ 2-0

ΑΕΛ – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1

Μαρκό – Πανσερραϊκός 7/9, 16:00

Καλλιθέα – Νίκη Βόλου 7/9, 17:00

Ελλάς Σύρου – Απόλλων Καλαμαριάς7/9, 17:30

ΠΑΟΚ Β’ – Ολυμπιακός Β’ 9/9, 16:00

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