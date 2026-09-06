Γκολ και ασίστ ο Κυζιρίδης απέναντι στην Εγιουπσπόρ (videos)

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης απουσίασε από τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές του τουρκικού πρωταθλήματος, λόγω της αποβολής του στην πρεμιέρα απέναντι στη Γαλατασαράι.

Στην επιστροφή του, ωστόσο, ήταν καθοριστικός για την Τσορούμ. Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό, με όμορφο τελείωμα μέσα από την περιοχή, ενώ στο 27’ δημιούργησε το δεύτερο γκολ της ομάδας του, δίνοντας την ασίστ στον Μπόρζα για το 2-0.

Το γκολ του Κυζιρίδη:

Η ασίστ στο 2-0: