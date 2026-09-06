Γκολ και ασίστ ο Κυζιρίδης απέναντι στην Εγιουπσπόρ (videos)
Με τον καλύτερο τρόπο επέστρεψε στη δράση ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης, μετά την αποβολή του στον αγώνα με την Γαλατασαράι, καθώς ο Έλληνας μεσοεπιθετικός συνδύασε την επανεμφάνισή του με γκολ και ασίστ στη αναμέτρηση της Τσορούμ κόντρα στην Εγιουπσπόρ.
Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης απουσίασε από τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές του τουρκικού πρωταθλήματος, λόγω της αποβολής του στην πρεμιέρα απέναντι στη Γαλατασαράι.
Στην επιστροφή του, ωστόσο, ήταν καθοριστικός για την Τσορούμ. Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό, με όμορφο τελείωμα μέσα από την περιοχή, ενώ στο 27’ δημιούργησε το δεύτερο γκολ της ομάδας του, δίνοντας την ασίστ στον Μπόρζα για το 2-0.
Το γκολ του Κυζιρίδη:
Η ασίστ στο 2-0:
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