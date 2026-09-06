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Premier League: «Σόκαρε» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις καθυστερήσεις η Έβερτον

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έπαθαν... έμφραγμα από την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ στο 90'+6'.

Premier League: «Σόκαρε» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις καθυστερήσεις η Έβερτον
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Σε ένα συγκλονιστικό φινάλε, που επιφύλασσε τρία γκολ από το 83ο λεπτό και μετά, Έβερτον και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμειναν στο 2-2 στο στάδιο «Χιλ Ντίκινσον», για την 3η αγωνιστική της Premier League.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο και έφτασαν κοντά στο γκολ σε δύο περιπτώσεις, με τον Μπρούνο Φερνάντες να σημαδεύει το δοκάρι και τον Κούνια να χάνει μεγάλη ευκαιρία. Η λύση τελικά ήρθε με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, όταν στο 47' ο Μπεμό έδωσε προβάδισμα στη Γιουνάιτεντ.

Η Έβερτον ανέβασε σταδιακά την απόδοσή της και στο 83' έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ο Τζορτζ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα για το 1-1, όμως η απάντηση των φιλοξενούμενων ήταν άμεση. Στο 88' ο Σέσκο σκόραρε και έβαλε ξανά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπροστά στο σκορ.

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι οι «μπέμπηδες» θα έφευγαν με ένα σπουδαίο διπλό, ο νεοαποκτηθείς Μέιτλαντ-Νάιλς είχε διαφορετική άποψη. Στο ντεμπούτο του με τη φανέλα των «ζαχαρωτών», ο Άγγλος μέσος εξαπέλυσε έναν ασύλληπτο «κεραυνό» από περίπου 25 μέτρα στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

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