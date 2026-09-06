ΠΑΟΚ: «67 χρόνια Τούμπα, η Φωλιά του Δικέφαλου Αετού θα συνεχίσει το μύθο»

Το γήπεδο της Τούμπας συμπληρώνει 67 χρόνια «ζωής». Επέτειος η οποία έρχεται σε μέρες εξαγγελιών για την επόμενη μέρα και τη νέα εποχή του ιστορικού γηπέδου του ΠΑΟΚ. Με την ανακατασκευή του και τον τρόπο που αυτή θα γίνει.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω social media. Τόσο για το χθες και το σήμερα του «μύθου» της Τούμπας, όσο και για το αύριο που θα συνεχίσει αυτό το «μύθο».

Αναλυτικά:

«67 χρόνια Τούμπα.

67 χρόνια φωνές, δάκρυα, χαρές, νίκες και στιγμές που έγιναν ιστορία.

Ένα γήπεδο που δεν ήταν ποτέ απλώς ένα γήπεδο. Είναι το σπίτι μας.

Ο χρόνος προχωρά. Η ιστορία συνεχίζεται. Και η ψυχή παραμένει ίδια.

67 χρόνια μύθος.

Η Νέα Τούμπα, η Φωλιά του Δικέφαλου Αετού, θα έρθει για να τον συνεχίσει».