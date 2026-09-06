Σαββίδης: «Δεν πουλάω και δε θα πουλήσω ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε την πίστη μου!»

Μήνυμα με σαφή αποδέκτη και ξεκάθαρο περιεχόμενο έστειλε ο Ιβάν Σαββίδης αναφορικά με τον ΠΑΟΚ και την παρουσία του στην ιδιοκτησία του συλλόγου.

Ο ισχυρός άνδρας του «Δικεφάλου του Βορρά», απαντώντας στον πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης, Κώστα Σανίδη, ευχαρίστησε για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που εκφράστηκε προς το πρόσωπό του.

Παράλληλα, ο Ιβάν Σαββίδης ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται κανένα ζήτημα αποχώρησής του από τον ΠΑΟΚ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως δεν πρόκειται να πουλήσει ούτε τον σύλλογο ούτε τις αξίες που πρεσβεύει.

Το μήνυμα του Κωνσταντίνου Σανίδη προς τον Ιβάν Σαββίδη

«Αγαπητέ πρόεδρε καλησπέρα!

Οι ριζικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημιουργούν πολλές προσδοκίες στον περήφανο λαό του. Η ομάδα είναι φανερό ότι ανεβαίνει επίπεδο και ζει μεγάλες στιγμές, που θα φανούν πιο έντονα στην πορεία, ενώ παράλληλα μια πλειάδα νεαρών παικτών της κοσμούν ήδη μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης.

Παρόμοιες στιγμές είναι βέβαιο ότι θα ζούσε σήμερα και ο Ελληνισμός του Πόντου, εάν εκείνοι που είχαν τότε την όποια δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις, είχαν και όραμα για αυτόν. Το γνωρίζεις καλλίτερα εσύ, που εισέπραξες και εισπράττεις ακόμη και σήμερα αχαριστία και αγνωμοσύνη από διάφορες “θύρες”.

Λυπούμεθα, αγαπητέ πρόεδρε, και δε θα ξεχάσουμε, διότι πιστεύουμε βαθιά ότι αγνοήθηκε, με σκοπιμότητα, η ύπαρξη του εμπνευσμένου παράγοντά μας, με μοναδικές ποντιακές ευαισθησίες, με διάθεση και τεράστια προσφορά στη χώρα που θα μας οδηγούσε με βεβαιότητα από τον μαρασμό που ζούμε σήμερα στον δρόμο της λύτρωσης.

Εμείς θα συνεχίσουμε να θέτουμε στόχους και να αγωνιζόμαστε με την ίδια πίστη για την επίτευξή τους. Ο Θεός είναι μεγάλος και είναι μαζί μας και εμείς μαζί σου.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Κώστας Σανίδης, Πρόεδρος Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης»

Η απάντηση του Ιβάν Σαββίδη προς τον Κωνσταντίνο Σανίδη

«Κώστα, ευχαριστώ! Ο Θεός είναι μεγάλος, θα βγω ακόμα πιο δυνατός. Δεν πουλάω και δε θα πουλήσω ούτε τον ΠΑΟΚ ούτε την πίστη μου ούτε την τιμή μου ούτε την ποντιακή την ψυχή μου. Χρειάζεται λίγο υπομονή και καιρός. Ευχαριστώ, ξέρω ότι είσαι μαζί και κοντά. Πάντα φίλος, Ι.Σ.»