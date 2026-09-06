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Άνετη επικράτηση του Άρη απέναντι στους Vikos Falcons

Με πρωταγωνιστές τους Ντιμιτρίγεβιτς, Μόργκαν και Λιντέλ, ο Άρης νίκησε τους Vikos Falcons με 97-80 σε φιλικό προετοιμασίας.

Άνετη επικράτηση του Άρη απέναντι στους Vikos Falcons
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Ο Άρης παρατάχθηκε χωρίς τους Κώστα Αντετοκούνμπο, Στέφαν Γιόβιτς και Στέλιο Πουλιανίδη. Ο Αντετοκούνμπο συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπειών για το πρόβλημα στο γόνατο, ο Γιόβιτς απουσίασε λόγω ασθένειας, ενώ ο Πουλιανίδης έχει υποστεί θλάση α’ βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο.

Ο Άρης ανέβασε σημαντικά την απόδοσή του στη δεύτερη περίοδο, όταν με επιμέρους σκορ 35-18 πήρε τον έλεγχο της αναμέτρησης και δημιούργησε διαφορά ασφαλείας.

Οι Vikos Falcons προσπάθησαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι στην τρίτη περίοδο, μειώνοντας τη διαφορά στους 12 πόντους (65-53). Η απάντηση του Άρη ήταν άμεση, με ένα σερί 10-2, ενώ το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 78-62.

Οι φιλοξενούμενοι επιχείρησαν μία ακόμη αντεπίθεση, πλησιάζοντας στο 84-74, όμως οι Ντιμιτρίγεβιτς και Λιντέλ ανέλαβαν δράση στην επίθεση και έδωσαν εκ νέου λύσεις στον Άρη, ο οποίος διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το φινάλε.

Ντιμιτρίγεβιτς, Μόργκαν και Λιντέλ ήταν οι κορυφαίοι σκόρερ των «κίτρινων», καθώς οι τρεις τους σημείωσαν συνολικά 56 από τους 97 πόντους της ομάδας.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 56-37, 78-62, 97-80.

Άρης: Μήτρου Λονγκ 2, Ρόμπινσον Ερλ 15, Τολιόπουλος 8 (2), Ντιμιτρίγεβιτς 20 (1), Χατζηλάμπρου 4, Μποχωρίδης, Μόργκαν 18 (2), Λιντέλl 18 (2), Χαραλαμπόπουλος, Αντετοκούνμπο 6, Μπιρτς 6.

Vikos Falcons: Μπογκς 6, Καρακώστας 3, Άλμονορ 11 (3), Χαντζής 3 (1), Αγραβάνης 14 (1), Σωτηρίου 3, Φλόιντ 12 (1), Πάτρας 2, ΜακΝιρ 8, Τζάστιζ 3 (1), Πατρίκης, Φρίμαν 12 (2), Πόζογλου 3 (1).

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