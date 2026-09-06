· Άρσεναλ

Ο Τζόλης πήρε φανέλα βασικού στο Άρσεναλ - Τσέλσι

Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται στο αρχικό σχήμα της Άρσεναλ για το μεγάλο λονδρέζικο ντέρμπι με την Τσέλσι.

Ο Τζόλης πήρε φανέλα βασικού στο Άρσεναλ - Τσέλσι
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Ο Χρήστος Τζόλης θα αγωνιστεί στο αριστερό άκρο της επίθεσης της Άρσεναλ στον αγώνα απέναντι στην Τσέλσι που διεξάγεται στο «Έμιρεϊτς» στις 18:30 για την 3η αγωνιστική της Premier League.

Οι ενδεκάδες των ομάδων:

Άρσεναλ (Αρτέτα): Ράγια, Γουάιτ, Κόνσα, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Ράις, Λιούις Σκέλι, Σάκα, Έντεγκααρντ, Τζόλης, Χάβερτς.

Τσέλσι (Αλόνσο): Μαρτίνες, Ατσεαμπόνγκ, Λακρουά, Φοφανά, Νέτο, Λάβια, Χάτο, Τζέιμς, Πάλμερ, Ρότζερς, Ζοάο Πέδρο.

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