Tommy Hilfiger x Cadillac F1: Όταν το paddock γίνεται street style

Η Formula 1 έχει πάψει εδώ και χρόνια να αφορά μόνο όσους ξέρουν τι είναι το DRS, πόσα pit stops έκανε ο Verstappen, ποιος πήρε την pole position ή ποιος έχει μεγαλύτερες ελπίδες να κατακτήσει το πρωτάθλημα των οδηγών. Το F1 paddock ειδικά έχει εξελιχθεί πλέον σε έναν ξεχωριστό κόσμο από μόνο του, όπου η ταχύτητα συναντά τη μόδα, το lifestyle και την pop culture. Και η νέα συνεργασία της Tommy Hilfiger με την Cadillac Formula 1 Team έρχεται να το επιβεβαιώσει με τον πιο stylish τρόπο.

Η νέα φθινοπωρινή συλλογή Fanwear της Tommy Hilfiger για την Cadillac F1 δεν έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο, αλλά είναι σχεδιασμένη για να βγαίνει από το paddock και να κυκλοφορεί στην πόλη. Γιατί το ζητούμενο πλέον δεν είναι απλώς να δείχνεις ότι υποστηρίζεις μια ομάδα, αλλά να μπορείς να ενσωματώσεις το motorsport στην καθημερινή σου εμφάνιση χωρίς να μοιάζεις σαν να κατευθύνεσαι κατευθείαν για pit lane.

Δύο brands με αμερικανική ταυτότητα

Εδώ η κλασική σημαία της Tommy Hilfiger συναντά το vintage-inspired λογότυπο της Cadillac Formula 1 Team, ενώ το χαρακτηριστικό navy δίνει τη θέση του στο μαύρο. Το αποτέλεσμα είναι μια παλέτα κόκκινου, λευκού και μαύρου που κάνει τα κομμάτια πιο δυναμικά και, κυρίως, πιο εύκολα να φορεθούν στην πόλη.

Η συλλογή κινείται από regatta jackets και πλεκτά μέχρι hoodies, polos και T-shirts, δηλαδή όλα εκείνα τα essentials που μπορούν να μπουν εύκολα σε μια αντρική γκαρνταρόμπα. Μόνο που εδώ έχουν πάρει μια δόση από την ενέργεια της Formula 1. Και αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της συνεργασίας.

Το fanwear έχει αλλάξει και δεν χρειάζεται πλέον να είναι ένα oversized logo πάνω σε ένα μπλουζάκι που φοράς μόνο την ημέρα του αγώνα. Μπορεί να είναι ένα polo που συνδυάζεται με denim, ένα jacket που λειτουργεί πάνω από ένα basic T-shirt ή ένα hoodie που μπορεί να σταθεί εξίσου καλά σε ένα weekend trip όσο και στις εξέδρες μιας πίστας.

Τα ειδικά κομμάτια των οδηγών πηγαίνουν την ιδέα ένα βήμα παραπέρα, καθώς τα ονόματα και οι αριθμοί των Checo Pérez, Valtteri Bottas και Zhou Guanyu εμφανίζονται μαζί με τα chevron γραφικά της Cadillac F1 Team και chrome λεπτομέρειες, δημιουργώντας μια πιο σύγχρονη εκδοχή του racing merchandise.

Παράλληλα, τα δύο brands συναντιούνται πάνω σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά Tommy Hilfiger κομμάτια. Το 1985 Polo και το κλασικό T-shirt αποκτούν τα κοινά logos, ενώ το Cadillac Shield λειτουργεί σαν μια μικρή αλλά χαρακτηριστική λεπτομέρεια που δίνει σε ολόκληρη τη συλλογή τον απαραίτητο motorsport χαρακτήρα. Και επειδή η Formula 1 δεν μένει ποτέ σε μία πόλη, ούτε η συλλογή μένει στάσιμη.

Οι Race Special capsules που θα κυκλοφορούν κατά τη διάρκεια της σεζόν αντλούν έμπνευση από διαφορετικούς προορισμούς του πρωταθλήματος. Las Vegas, Austin και Mexico αποκτούν τη δική τους αισθητική μέσα από διαφορετικές χρωματικές παλέτες και γραφικά, μετατρέποντας κάθε Grand Prix σε αφορμή για ένα νέο fashion drop.

Η σχέση της Tommy Hilfiger με τη Formula 1 δεν ξεκίνησε χθες

Το brand βρίσκεται εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες στη συνάντηση μόδας και motorsport, έχοντας ήδη περάσει από συνεργασίες με ομάδες τη δεκαετία του ’90 μέχρι τη σημερινή εποχή, όπου η F1 έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά φαινόμενα στον κόσμο.

Η συνεργασία με την Cadillac F1 Team μοιάζει, λοιπόν, περισσότερο με φυσική συνέχεια παρά με ένα ακόμη fashion partnership.

Και οι τρεις οδηγοί της ομάδας έχουν ήδη συμμετάσχει στην ιστορία της συλλογής, με τον Checo Pérez να πρωταγωνιστεί σε καμπάνια στο Μεξικό, τον Valtteri Bottas να συναντά fans σε καταστήματα της Tommy Hilfiger στη Μελβούρνη και το Λονδίνο και τον Zhou Guanyu να συμμετέχει σε live panel στη Σανγκάη.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, η Formula 1 δεν είναι πλέον μόνο αυτό που συμβαίνει όταν σβήνουν τα φώτα στην εκκίνηση. Είναι ο τρόπος που ντύνεσαι, οι πόλεις που επισκέπτεσαι, η μουσική που ακούς, τα brands που επιλέγεις και ολόκληρη η αισθητική που κουβαλάς μαζί σου.

Και κάπου εκεί βρίσκεται και η ουσία της νέας συλλογής Tommy Hilfiger x Cadillac F1.