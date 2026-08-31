Dunkman: Το πιο θεαματικό άθλημα που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν

Dominique Wilkins, Andre Iguodala, Vince Carter, Aaron Gordon, Dwight Howard, Spud Web, Nate Robinson και… Mac McClung. Γιατί αυτή η αναφορά των ονομάτων; Μα όλοι τους έχουν αφήσει το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα σε αυτό που αποκαλούμε Slam Dunk Contest στο ΝΒΑ. Του event που κάποτε ήταν το βασικό highlight της Day 2 του NBA All-Star Weekend, και έμοιαζε αδύνατο να υπάρξει κάτι που θα το ξεπεράσει.

Και όμως, αυτός ο θεσμός κάποτε έκανε τους θεατές να σηκώνονται από τις θέσεις τους, να φωνάζουν και να περιμένουν με αγωνία το επόμενο All-Star Weekend, μοιάζει εδώ και χρόνια να έχει χάσει τη μαγεία του. Όχι επειδή οι παίκτες σταμάτησαν πλέον να καρφώνουν, ίσως το αντίθετο. Οι άνθρωποι που έχουν αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή τους σε αυτό που αποκαλούμε dunking έχουν γίνει τόσο καλοί, ώστε το NBA Dunk Contest μοιάζει πλέον λίγο… μικρό για αυτούς.

Και κάπου εδώ μπαίνει ο Shaquille O'Neal και το Dunkman

Ο άνθρωπος που κάποτε μπορούσε να διαλύσει μια μπασκέτα με τη δύναμή του, σήμερα έχει μετατρέψει το όραμά του σε κανονικό επαγγελματικό πρωτάθλημα. Το δημιούργημά του, το Dunkman δεν θέλει να είναι απλώς ένα ακόμη show με εντυπωσιακά καρφώματα, αλλά φιλοδοξεί να κάνει κάτι πολύ πιο φιλόδοξο. Να μετατρέψει το dunking, τα καρφώματα δηλαδή σε αυτόνομο άθλημα. Και, κρίνοντας από όσα είδαμε το φετινό καλοκαίρι, μπορεί να τα καταφέρει.

Η πρώτη σεζόν του Dunkman ολοκληρώθηκε στις 25 Αυγούστου στην Atlanta, με 24 κορυφαίους dunkers να έχουν περάσει από τέσσερα Group Stages και τους οκτώ καλύτερους να φτάνουν στο World Championship. Το έπαθλο για τον πρωταθλητή; 500.000 δολάρια. Το συνολικό prize pool έφτασε το 1 εκατομμύριο, ενώ οι αθλητές συμμετείχαν ως επαγγελματίες, με συμβόλαια και ένα σύστημα που αντιμετωπίζει πλέον το κάρφωμα όχι ως gimmick, αλλά ως κανονικό competitive sport.

Και αν χρειάζεται μία ιστορία για να καταλάβεις τι ακριβώς προσπαθεί να πετύχει το Dunkman, αυτή είναι του Cam Hazzard.

Ο 21χρονος φοιτητής του Abilene Christian University δεν ήταν το όνομα που θα έβαζες πρώτο στη λίστα όταν απέναντί του υπήρχε ο Mac McClung. Τον άνθρωπο που έχει κερδίσει τρεις συνεχόμενους διαγωνισμούς καρφωμάτων του NBA και που φέτος θα δούμε στην Ευρώπη με τη Χιρόνα. Ο Hazzard από την άλλη, είναι triple major σε Accounting, Finance και Information Systems και μέχρι πρόσφατα ήταν περισσότερο γνωστός στους ανθρώπους του dunking internet παρά στο ευρύ αθλητικό κοινό. Στις 25 Αυγούστου, όμως, έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής.

Το τελευταίο του κάρφωμα ήταν ακριβώς αυτό που χρειάζεται μια καινούργια αθλητική λίγκα για να δημιουργήσει τον δικό της μύθο: 360 μοίρες στον αέρα, η μπάλα κάτω από τα πόδια και κάρφωμα στο καλάθι, σε μια προσπάθεια που βαθμολογήθηκε με 9,91/10 και του χάρισε τον τίτλο και το μεγαλύτερο έπαθλο στην ιστορία του dunking.

Και το καλύτερο; Ο McClung ήταν εκεί

Μάλιστα, κέρδισε το Group D και μπήκε στο World Championship ως κορυφαίο seed, αποδεικνύοντας ότι το Dunkman δεν είναι κάποια εναλλακτική παιδική χαρά για όσους δεν κατάφεραν να παίξουν στο NBA, αλλά το μέρος όπου συγκεντρώνονται οι πραγματικοί σπεσιαλίστες του είδους.

Στο NBA, λοιπόν, το dunk contest είναι ένα ετήσιο event, στο Dunkman, είναι το βασικό προϊόν. Οι αθλητές κρίνονται για τη δημιουργικότητα, τη δύναμη, την ακρίβεια και την εκτέλεσή τους υπό πίεση, ενώ η λίγκα έχει δομή, βαθμολογία, προκριματικά και τελικό. Δεν περιμένεις τον Φεβρουάριο για να δεις ποιος θα κάνει το καλύτερο κάρφωμα της χρονιάς, τα απολαμβάνεις για μια ολόκληρη σεζόν.

Γιατί είναι η εποχή του;

Γιατί στο TikTok και στο Instagram δεν χρειάζεται να εξηγήσεις σε κανέναν τι είναι το Dunkman, αρκεί απλώς ένα βίντεο με έναν τύπο να περνάει πάνω από έναν πήχη του άλματος εις ύψους, να περιστρέφεται στον αέρα ή να κάνει κάτι που μοιάζει περισσότερο με stunt παρά με μπασκετική ενέργεια. Ο θεατής σταματάει το scroll, το κοιτάζει, το ξαναβλέπει. Το στέλνει στον φίλο του. Αυτό είναι πλέον το νόμισμα του αθλητικού entertainment.

Ο Shaq αυτή τη στιγμή δείχνει να κερδίζει το πραγματικό στοίχημα, καθώς σκοπός του δεν είναι απαραίτητα να ανταγωνιστεί το NBA στο μπάσκετ, αλλά να πάρει ένα από τα πιο θεαματικά κομμάτια του και να το κάνει πολύ μεγαλύτερο, μετατρέποντας αυτό που κάποτε ήταν το highlight ενός αγώνα σε ολόκληρο πρωτάθλημα.

Αν το Dunkman συνεχίσει έτσι, το ερώτημα δεν θα είναι αν μπορεί να ανταγωνιστεί το NBA Dunk Contest, αλλά αν το NBA Dunk Contest θα μπορεί να ανταγωνιστεί το Dunkman. Και αν νομίζετε ότι υπερβάλουμε, υπήρχε νομίζετε λόγος που η Warner Bros. αγόρασε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος;