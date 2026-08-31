Παναθηναϊκός: «Πρόταση στη Μπαλτίκα για Γκασαμά»

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να «δουλεύει» τις υποθέσεις του για τα τελευταία μεταγραφικά του «χτυπήματα» και όπως φαίνεται είναι κοντά στην απόκτηση του Νάθαν Γκασαμά.

Ο 25χρονος στόπερ αγωνίζεται στην Μπαλτίκα της Ρωσίας και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα οι συζητήσεις των τριών πλευρών είναι σε πολύ καλό δρόμο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σάντι Αούνα, το «τριφύλλι» έχει κάνει επίσημη πρόταση στην Μπαλτίκα για την απόκτηση του Αφρικανού αμυντικού, με τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα.