Back to Work Mindset: Πώς θα ξαναμπείς σε ρυθμούς δουλειάς χωρίς να μισήσεις τη ζωή σου

Υπάρχει εκείνη η στιγμή στις διακοπές που κοιτάς την ώρα και δεν ξέρεις καν τι μέρα είναι. Και μετά έρχεται το email ή ακόμα χειρότερα, το πρώτο ξυπνητήρι στις 7:00 το πρωί και συνειδητοποιείς ότι το καλοκαίρι έφταε στο game over και μαζί του τελειώνει η περίοδος όπου το μεγαλύτερο δίλημμα της ημέρας ήταν «παραλία ή ξάπλα;».

Η επιστροφή στη δουλειά δεν είναι ακριβώς το πιο ευχάριστο πράγμα στον κόσμο, δεν χρειάζεται, όμως, να την αντιμετωπίσεις σαν τιμωρία, αλλιώς θα είσαι στον Ντι Κάπριο που ξυπνάει στο Inception.

https://www.instagram.com/p/C5vVLzqy9Hn/

Το ζητούμενο δεν είναι να ξυπνήσεις ένα πρωί και να έχεις ξανά το mindset του ανθρώπου που απαντάει σε emails στις 8:30 και θεωρεί το Excel προσωπική του υπόθεση.

Το βασικότερο όλων είναι να ξαναβρείς ρυθμό, κάτι που ξεκινά περισσότερο από το μυαλό παρά από το ημερολόγιο.

Μην προσπαθήσεις να επιστρέψεις απότομα

Το πρώτο λάθος είναι να απαιτήσεις από τον εαυτό σου να λειτουργεί από την πρώτη κιόλας μέρα σαν να μην έλειψες ποτέ.

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Στις διακοπές άλλαξαν οι ώρες ύπνου, το πρόγραμμα, η διατροφή, η άσκηση και πιθανότατα το πόσο συχνά κοίταζες οθόνη και είναι μεγάλη αλήθεια ότι δεν γίνεται όλα αυτά να επανέλθουν με έναν διακόπτη.

Επομένως, βάλε μικρούς στόχους. Την πρώτη μέρα δεν χρειάζεται να λύσεις όλα τα προβλήματα της εταιρείας, να απαντήσεις σε 84 emails και να οργανώσεις τους επόμενους έξι μήνες. Δες τι έχει πραγματικά προτεραιότητα, βάλε μια σειρά και άσε τα υπόλοιπα να περιμένουν. Η παραγωγικότητα δεν είναι αγώνας ταχύτητας, το θέμα είναι να βγει και ένα σωστό αποτέλεσμα.

Μην πενθείς το καλοκαίρι

Το «τέλειωσε το καλοκαίρι» είναι ένας από τους πιο εύκολους τρόπους να μπεις σε κακή διάθεση. Μπορεί να τελείωσαν οι διακοπές, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τελείωσε και η ζωή σου.

Υπάρχουν ακόμη βραδινές έξοδοι, Σαββατοκύριακα, μικρές αποδράσεις, προπονήσεις, φίλοι, φαγητό, συναυλίες και όλα εκείνα που κάνουν την καθημερινότητα να μην είναι απλώς δουλειά και ύπνος.

Το mindset που χρειάζεσαι δεν σου λέει να αποχαιρετήσεις το καλοκαίρι, αλλά να επιστρέφεις στη ζωή που είχες αφήσει προσωρινά στην άκρη.

Βάλε ξανά το σώμα σου σε πρόγραμμα

Αν στις διακοπές το πρόγραμμα περιλάμβανε περισσότερα cocktails και λιγότερα squats, δεν υπάρχει λόγος να τιμωρήσεις τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται detox, εξαντλητική δίαιτα ή δύο ώρες cardio επειδή έφαγες τρία σουβλάκια στην παραλία.

Ξεκίνα ξανά με κάτι απλό. Μία προπόνηση, λίγο περπάτημα, καλύτερο ύπνο, περισσότερο νερό και λίγο περισσότερη προσοχή στο τι βάζεις στο πιάτο σου. Το σώμα σου θα ακολουθήσει και το μυαλό θα πάρει το μήνυμα ότι μπήκες ξανά σε λειτουργία.

Φτιάξε ξανά πρωινή ρουτίνα

Δεν χρειάζεται να ξυπνάς στις 5:30 για να διαβάσεις βιβλίο, να κάνεις διαλογισμό, να τρέξεις 10 χιλιόμετρα και να φτιάξεις smoothie πριν τις 7. Μία καλή πρωινή ρουτίνα μπορεί να είναι πολύ πιο απλή.

Ξύπνα περίπου την ίδια ώρα, άνοιξε το παράθυρο, πιες νερό, φάε κάτι αν το χρειάζεσαι και δώσε στον εαυτό σου λίγα λεπτά πριν βουτήξεις κατευθείαν στις ειδοποιήσεις.

Το σημαντικό είναι να μη χαρίζεις τα πρώτα λεπτά της ημέρας σου στο κινητό. Πριν αρχίσει να ζητάει πράγματα ο κόσμος από εσένα, φρόντισε να έχεις λίγο χρόνο για εσένα.

Μην κάνεις τη δουλειά ολόκληρη τη ζωή σου

Η επιστροφή στη δουλειά συχνά συνοδεύεται από την περίεργη ψευδαίσθηση, ότι πρέπει να καλύψεις μέσα σε μία εβδομάδα όλα όσα συνέβησαν όσο έλειπες.

Απλώς, κάνε τη δουλειά σου σωστά, βάλε προτεραιότητες και προσπάθησε να είσαι αποτελεσματικός. Αλλά όταν κλείσεις τον υπολογιστή, κλείσε και τη δουλειά.

Αν κάθε απόγευμα μεταφέρεις το γραφείο στο σπίτι, τότε ουσιαστικά δεν επέστρεψες ποτέ πραγματικά από τις διακοπές.

Βάλε έναν στόχο που δεν έχει σχέση με τη δουλειά

Αυτό μπορεί να κάνει μεγαλύτερη διαφορά απ' όσο νομίζεις, επομένως ξεκίνα κάτι που ήθελες εδώ και καιρό.

Μία νέα προπόνηση, ένα ταξίδι για το φθινόπωρο, ένα χόμπι, ένα βιβλίο, ένα project που κάνεις αποκλειστικά για εσένα. Ο οργανισμός σου έχει ανάγκη να περιμένει κάτι.

Γιατί όταν η ζωή σου αποτελείται μόνο από Δευτέρα–Παρασκευή, δουλειά και Παρασκευή βράδυ, είναι λογικό η Δευτέρα να μοιάζει εχθρός.

Βάλε τάξη πριν αναζητήσεις κίνητρο

Δεν θα ξυπνήσεις απαραίτητα με τρομερή όρεξη να επιστρέψεις στη δουλειά και πίστεψέ μας, δεν υπάρχει τίποτα λάθος σε αυτό. Δεν χρειάζεται να περιμένεις την έμπνευση να εμφανιστεί για να αρχίσεις.

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Φτιάξε πρόγραμμα, τακτοποίησε το γραφείο σου, οργάνωσε τις υποχρεώσεις σου, κάνε μία λίστα με τα σημαντικά και βάλε συγκεκριμένες ώρες για τα αντίστοιχα πράγματα.

Η πειθαρχία είναι αυτή που σε βάζει σε κίνηση όταν το κίνητρο βρίσκεται ακόμα σε διακοπές.

Και μην ξεχάσεις γιατί γύρισες

Η δουλειά δεν χρειάζεται να αυτό που αγαπάς περισσότερο στη ζωή σου για να έχει αξία. Μπορεί απλώς να είναι το μέσο που σου δίνει ανεξαρτησία, εμπειρίες, χρήματα, ανθρώπους, εξέλιξη ή απλώς τη δυνατότητα να πληρώνεις εκείνο το ταξίδι που περιμένεις από τώρα.

Δεν χρειάζεται να ρομαντικοποιήσεις τη Δευτέρα, αρκεί να τη δεις όπως πραγματικά είναι. Μία ακόμη μέρα που έχεις μπροστά σου για να κάνεις τα πράγματα λίγο καλύτερα από χθες.

Και κάπως έτσι, η επιστροφή από τις διακοπές μπορεί να σταματήσει να μοιάζει με απότομη προσγείωση, χωρίς να χρειάζεται να ξεχάσεις την ανεμελιά του καλοκαιριού.

Πάρε απλώς ένα κομμάτι της μαζί σου και πάνω από όλα να θυμάσαι ότι η ζωή δεν είναι κάτι που ξεκινά όταν σχολάς.