Πρόωρος αποκλεισμός από το US Open για τον Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο Ναβόνε έκανε τη μεγάλη έκπληξη!

Τεράστια έκπληξη στο τελευταίο Grand Slam της χρονιάς, με τον Αργεντίνο τενίστα να αφήνει εκτός συνέχεια τον σπουδαίο Σέρβο, κερδίζοντας με 3-2 σετ (7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1), έπειτα από 4 ώρες και 36 λεπτά στο Arthur Ashe Stadium.

Ο 39χρονος Σέρβος αντιμετώπισε εμφανή προβλήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, καθώς δυσκολευόταν στις μετακινήσεις του κι έκανε αρκετές φορές εμετό. Η φυσική του κατάσταση επηρέασε σημαντικά την απόδοσή του στα δύο τελευταία σετ. Ο αποκλεισμός αυτός είναι ο πρώτος του Τζόκοβιτς στον πρώτο γύρο Grand Slam μετά το Australian Open του 2006.

Ο Ναβόνε αιφνιδίασε τον «Νόλε» και πήρε το πρώτο σετ στο tie-break με 7-5. Ο Σέρβος, όμως, αντέδρασε όπως συνηθίζει και με 7-5 στο δεύτερο και 6-4 στο τρίτο πήρε το προβάδισμα με 2-1 σετ. Στο τέταρτο σετ ο Τζόκοβιτς προηγήθηκε με break για το 2-1, αλλά δεν μπόρεσε να το αξιοποιήσει. Ο Ναβόνε απάντησε άμεσα, εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα του αντιπάλου του κι έφτασε στο 6-2, οδηγώντας το ματς σε πέμπτο σετ.

Οι αριθμοί έδειχναν Τζόκοβιτς, αφού ο Σέρβος είχε 42-12 σε αγώνες πέντε σετ, ενώ ο Ναβόνε είχε χάσει και τους τέσσερις προηγούμενους αγώνες της καριέρας του, που κρίθηκαν σε πέμπτο σετ. Αυτή τη φορά, όμως, η ιστορία γράφτηκε διαφορετικά. Ο Ναβόνε κυριάρχησε στο deciding set, το πήρε με 6-1 κι ολοκλήρωσε τη σπουδαιότερη νίκη της καριέρας του, ενώ ο Τζόκοβιτς τελείωσε το παιχνίδι με 70 αβίαστα λάθη και πλέον υπάρχει το ερωτηματικό για το αν αυτή ήταν η τελευταία του εμφάνιση στο US Open.

Μετά τον τελευταίο πόντο, οι δύο τενίστες αγκαλιάστηκαν θερμά στο φιλέ. Ο Τζόκοβιτς, παρά την εμφανή εξάντλησή του, σταμάτησε κατά την αποχώρησή του από το Arthur Ashe Stadium για να υπογράψει αυτόγραφα. Ο «Νόλε» είδε την προσπάθειά του για την κατάκτηση του 25ου Grand Slam τίτλου της καριέρας του να ολοκληρώνεται πρόωρα στις ΗΠΑ.