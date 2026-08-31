Ελλάδα – Ισπανία: Χωρίς Παπανικολάου η Εθνική, «μέσα» ο Χαραλαμπόπουλος

Η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, σε έναν «do-or-die» αγώνα, χωρίς τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος έμεινε εκτός δωδεκάδας, εκεί όπου βρίσκεται ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. 

Ελλάδα – Ισπανία: Χωρίς Παπανικολάου η Εθνική, «μέσα» ο Χαραλαμπόπουλος
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Η Εθνική αντιμετωπίζει τους «φούριας ρόχας» χωρίς τον αρχηγό της, ενώ στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη τέθηκε ο φόργουορντ του Άρη.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Δευτέρα (31/08, 19:00) την Ισπανία στο Telekom Center Athens, σε ένα καθοριστικό παιχνίδι για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, ειδικά μετά την ήττα από την Ουκρανία την περασμένη Παρασκευή (28/08).

Ο Κώστας Παπανικολάου δεν θα βρίσκεται στη δωδεκάδα της Ελλάδας, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο να παίρνει τη θέση του. Ο τελευταίος είχε απουσιάσει από την προηγούμενη αναμέτρηση με την Ουκρανία στη Λετονία.

Η δωδεκάδα της Εθνικής

Για το κομβικό παιχνίδι απέναντι στη Ρόχα, ο Βασίλης Σπανούλης έχει στη διάθεσή του τους Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Βασίλη Τολιόπουλο, Νικ Καλάθη, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Αντώνη Καραγιαννίδη, Κώστα Αντετοκούνμπο, Θανάση Αντετοκούνμπο, Ντίνο Μήτογλου, Όμηρο Νετζήπογλου και Θανάση Μπαζίνα.

Οι 12 της Ισπανίας

Από την πλευρά του, ο Τσους Ματέο επέλεξε για την αναμέτρηση τους Αλβάρο Κάρντενας, Μπάμπα Μίλερ, Σέρχιο Ντε Λαρέα, Χάιμε Πραντίγια, Μάριο Σεντ-Σουπερί, Ντάριο Μπριθουέλα, Αλμπέρτο Ντίαθ, Ούγκο Γκονθάλεθ, Γουίλι Ερνανγκόμεθ, Αντάι Μάρα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Γιόελ Πάρα.

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