ΑΕΚ: Ο λόγος που διαμαρτύρεται για τη φάση του Ζίνι - Τι προβλέπει ο κανονισμός

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με το «τρίποντο» από τη Λεωφόρο, καθώς η Κηφισιά βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 97ο λεπτό και διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, το ενδιαφέρον από την πλευρά της «Ένωσης» στράφηκε και σε όσα προηγήθηκαν της συγκεκριμένης φάσης. Συγκεκριμένα, οι «κιτρινόμαυροι» εξέφρασαν παράπονα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο τραυματισμός του Ζίνι, ο οποίος είχε δεχθεί μαρκάρισμα από ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς.

Η συγκεκριμένη παράβαση οδήγησε στην αποβολή του βαν Άιμα με δεύτερη κίτρινη κάρτα, όμως, ο επιθετικός της ΑΕΚ χρειάστηκε να βγει προσωρινά εκτός αγωνιστικού χώρου και να περιμένει την άδεια του διαιτητή για να επιστρέψει. Το αποτέλεσμα ήταν η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να αγωνιστεί για ένα διάστημα με δέκα ποδοσφαιριστές, σε ένα χρονικό σημείο όπου η Κηφισιά αναζητούσε το γκολ της ισοφάρισης.

Αυτή ακριβώς είναι και η ένσταση της ΑΕΚ. Οι άνθρωποι της «Ένωσης» θεωρούν ότι, βάσει της σχετικής πρόβλεψης του κανονισμού, ο Ζίνι δεν ήταν απαραίτητο να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, από τη στιγμή που ο τραυματισμός του προήλθε από παράβαση για την οποία ο αντίπαλος τιμωρήθηκε με κάρτα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για το περιστατικό μετά το τέλος του αγώνα, χωρίς να σταθεί αποκλειστικά εκεί για την απώλεια των δύο βαθμών. Ο προπονητής της ΑΕΚ αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η φάση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Το περιβάλλον ήταν καταστροφικό για ποδόσφαιρο. Το περίεργο είναι ότι από αύριο θα μας κάνουν ομιλίες για την Ομοσπονδία για τους κανόνες που ισχύουν και για το πότε θα επιστρέφει ένας παίκτης στον αγωνιστικό χώρο».

Η διαμαρτυρία της ΑΕΚ αφορά συγκεκριμένη εξαίρεση που προβλέπεται στους κανονισμούς για τραυματισμούς ποδοσφαιριστών. Σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη, όταν ένας παίκτης τραυματίζεται ως αποτέλεσμα παράβασης για την οποία ο αντίπαλος τιμωρείται με κίτρινη ή κόκκινη κάρτα, υπάρχει δυνατότητα να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα εντός αγωνιστικού χώρου, εφόσον η εκτίμηση ή η παροχή βοήθειας ολοκληρωθεί γρήγορα. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο βασίζεται η ένσταση της ΑΕΚ για τη συγκεκριμένη φάση, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» θεωρούν ότι ο Ζίνι δεν θα έπρεπε να υποχρεωθεί να αποχωρήσει και στη συνέχεια να περιμένει την άδεια του διαιτητή προκειμένου να επιστρέψει στο παιχνίδι.

Η φάση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα από τη στιγμή που ακολούθησε η ισοφάριση της Κηφισιάς στις καθυστερήσεις, με την ΑΕΚ να αφήνει δύο βαθμούς στη Λεωφόρο και το συγκεκριμένο περιστατικό να αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά σημεία συζήτησης μετά το τέλος της αναμέτρησης.

«Ο παίκτης δεν χρειάζεται να βγει από τον αγωνιστικό χώρο, για ένα λεπτό, όταν ο παίκτης

δείχνει ότι ΔΕΝ ζητά ιατρική βοήθεια, εκτός κι αν το παιχνίδι σταμάτησε για τον τραυματισμό, ή

αποχωρεί οικειοθελώς από τον αγωνιστικό χώρο στη διάρκεια του παιχνιδιού ή διακοπής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν καθυστερεί την επανέναρξη.

Υπάρχει ένας τραυματισμός, για τον οποίο ο Κανόνας 5 επιτρέπει την παροχή ιατρικής βοήθειας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οταν...

ο τερματοφύλακας έχει τραυματιστεί

έχουν συγκρουστεί, τραυματιστεί και χρειάζονται ιατρική βοήθεια ο τερματοφύλακας κι ένας παίκτης

παίκτες, από την ίδια ομάδα, έχουν συγκρουστεί, τραυματιστεί και χρειάζονται ιατρική βοήθεια

έχει συμβεί ένας σοβαρός τραυματισμός, ειδικά στο κεφάλι [π.χ. διάσειση], καρδιακό επεισόδιο ή ένα γεγονός απειλητικό για τη ζωή του παίκτη [π.χ. επιληπτικό επεισόδιο, απώλεια αισθήσεων κλπ.]

ένας παίκτης τραυματίστηκε εξαιτίας μιας παράβασης με το σώμα [βραχίονας, πόδια] για την οποία ο αντίπαλος έχει παρατηρηθεί ή αποβληθεί [π.χ. ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα ή σοβαρό επικίνδυνο παίξιμο]

καταλογίστηκε πέναλτι κι ο παίκτης που τραυματίστηκε, θα το εκτελέσει».