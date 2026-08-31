· Μπαρτσελόνα

Κοντά στην Μπαρτσελόνα ο Τζάστιν Μινάγια

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Τζάστιν Μινάγια, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα.

Κοντά στην Μπαρτσελόνα ο Τζάστιν Μινάγια
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Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκεται η μεταγραφή του Τζάστιν Μινάγια στην Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Ο Μινάγια, με ύψος περίπου 1,96μ., αγωνίζεται κυρίως στις θέσεις των φόργουορντ και ξεχωρίζει για την αθλητικότητα, τη μαχητικότητα και την αμυντική του προσήλωση.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην G League με τους Osceola Magic, όπου είχε 9,8 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ κατά μέσο όρο.

Ο Δομινικανός, ο οποίος έχει και αμερικανική υπηκοότητα, έχει επίσης καταγράψει 57 συμμετοχές στο NBA με τους Portland Trail Blazers. Η ενδεχόμενη μετακίνησή του στην Μπαρτσελόνα θα αποτελέσει το πρώτο του βήμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

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