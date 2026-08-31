Ολυμπιακός: Οδεύει προς Βραζιλία ο Ροντινέι - Συμφώνησε με Σάντος και περιμένει τους «ερυθρόλευκους»

Το επόμενο βήμα της καριέρα του φαίνεται πως θα βρει τον Ροντινέι ξανά στην πατρίδα του.

Ο έμπειρος αμυντικός έχει δώσει τα χέρια με τη Σάντος για πολυετή συνεργασία και πλέον βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό, προκειμένου να εξασφαλίσει την αποδέσμευσή του.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, οι δύο πλευρές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα ολοκληρωθεί η συνεργασία τους, καθώς ο ποδοσφαιριστής δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Πειραιώτες μέχρι το 2027.

Ο Ροντινέι φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού το 2023 και μέσα σε αυτή την περίοδο κατάφερε να πανηγυρίσει σημαντικές επιτυχίες, κατακτώντας το Conference League και το νταμπλ.

Πριν από την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε στη Φλαμένγκο, με την οποία επίσης πανηγύρισε σημαντικούς τίτλους, μεταξύ των οποίων το Copa Libertadores και το Κύπελλο Βραζιλίας.